https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877802076.html
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки более 35 украинских военных и 3 единицы техники, а также пресекла деятельность... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:18
2023-06-13T14:18
2023-06-13T14:19
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
луганская народная республика
безопасность
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки более 35 украинских военных и 3 единицы техники, а также пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районе Ивановки Харьковской области и Розовки в ЛНР. "В районе населенного пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В течение суток на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, пикап, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877800405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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харьковская область, россия, луганская народная республика, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Луганская Народная Республика, Безопасность
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: на Купянском направлении ВСУ потеряли более 35 военных и группу диверсантов