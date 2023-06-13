https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877802076.html

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 13.06.2023

В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении

Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки более 35 украинских военных и 3 единицы техники, а также пресекла деятельность... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:18

2023-06-13T14:18

2023-06-13T14:19

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

луганская народная республика

безопасность

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Запад" на купянском направлении уничтожила за сутки более 35 украинских военных и 3 единицы техники, а также пресекла деятельность диверсионно-разведывательной группы в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, на купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районе Ивановки Харьковской области и Розовки в ЛНР. "В районе населенного пункта Тимковка Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы. В течение суток на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер, пикап, а также гаубица Д-20", - говорится в сводке.

https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877800405.html

харьковская область

россия

луганская народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

харьковская область, россия, луганская народная республика, безопасность