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На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 13.06.2023 (обновлено: 09:09 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 13.06.2023
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск
Подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:03
2023-06-13T09:09
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза "Октябрь", а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого", — сообщил он.Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник "Фурия".Кроме того, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении — уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Также расчет ЗРК "Оса" сбил беспилотник "Фурия".
https://ria.ru/20230613/bredli-1877708394.html
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск

Группировка "Восток" отбила на Южнодонецком направлении атаку ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
"На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза "Октябрь", а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого", — сообщил он.
Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник "Фурия".
Кроме того, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении — уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника.
Также расчет ЗРК "Оса" сбил беспилотник "Фурия".
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Российские артиллеристы отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении
05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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