https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877708080.html

На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск

На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск - РИА Новости, 13.06.2023

На Южнодонецком направлении отразили атаку украинских войск

Подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T05:03

2023-06-13T05:03

2023-06-13T09:09

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Подразделения российской группировки "Восток" отразили атаку ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Олег Чехов."На Южнодонецком направлении передовыми подразделениями группировки "Восток" отражена атака до взвода противника западнее Левадного. Артиллерийским огнем уничтожена живая сила ВСУ в районе Времевки, один танк противника в районе совхоза "Октябрь", а также один танк и три бронеавтомобиля севернее Сторожевого", — сообщил он.Расчеты тяжелых огнеметных систем "Солнцепек" уничтожили танк и живую силу противника западнее Великой Новоселки, а силы ПВО сбили украинский беспилотник "Фурия".Кроме того, артиллеристы группировки сорвали попытки ВСУ провести перегруппировку на Запорожском направлении — уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила противника. Также расчет ЗРК "Оса" сбил беспилотник "Фурия".

https://ria.ru/20230613/bredli-1877708394.html

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф