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SpaceX осуществила за день запуск двух ракет-носителей Falcon 9 - РИА Новости, 13.06.2023
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02:32 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/spacex-1877703771.html
SpaceX осуществила за день запуск двух ракет-носителей Falcon 9
SpaceX осуществила за день запуск двух ракет-носителей Falcon 9 - РИА Новости, 13.06.2023
SpaceX осуществила за день запуск двух ракет-носителей Falcon 9
Компания SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 с разницей в 14 часов с западного и восточного побережий США. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T02:32
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Компания SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 с разницей в 14 часов с западного и восточного побережий США. Как сообщила компания, ракета-носитель Falcon 9, стартовав с космодрома Ванденберг в Калифорнии с миссией Transporter-8 в 17:35 по времени Восточного побережья США, вывела на орбиту 72 коммерческих малых спутника. Отмечается, что все они успешно выведены на низкую околоземную орбиту. Ранее сегодня с космодрома на мысе Канаверал компания также осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с очередной партией интернет спутников Starlink. На орбиту были выведены 52 аппарата. SpaceX, применяющая технологию многоразовой первой ступени, реализует цель как максимально сократить время между космическими запусками. Компания планирует осуществить в текущем году более 100 космических стартов, то есть осуществлять запуски каждые несколько дней. Самый короткий до настоящего времени промежуток между двумя стартами компании был достигнут 17 марта текущего года, когда две ракеты Falcon 9 стартовали с разницей в четыре часа.
https://ria.ru/20230605/starlink-1876319559.html
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сша, калифорния, канаверал, spacex
США, Калифорния, Канаверал, SpaceX
SpaceX осуществила за день запуск двух ракет-носителей Falcon 9

SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 с разницей в 14 часов

© AP Photo / John RaouxЗапуск ракеты SpaceX Falcon 9
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / John Raoux
Запуск ракеты SpaceX Falcon 9. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Компания SpaceX осуществила запуск двух ракет-носителей Falcon 9 с разницей в 14 часов с западного и восточного побережий США.
Как сообщила компания, ракета-носитель Falcon 9, стартовав с космодрома Ванденберг в Калифорнии с миссией Transporter-8 в 17:35 по времени Восточного побережья США, вывела на орбиту 72 коммерческих малых спутника. Отмечается, что все они успешно выведены на низкую околоземную орбиту.
Ранее сегодня с космодрома на мысе Канаверал компания также осуществила успешный запуск многоразовой ракеты Falcon 9 с очередной партией интернет спутников Starlink. На орбиту были выведены 52 аппарата.
SpaceX, применяющая технологию многоразовой первой ступени, реализует цель как максимально сократить время между космическими запусками. Компания планирует осуществить в текущем году более 100 космических стартов, то есть осуществлять запуски каждые несколько дней. Самый короткий до настоящего времени промежуток между двумя стартами компании был достигнут 17 марта текущего года, когда две ракеты Falcon 9 стартовали с разницей в четыре часа.
Кадр видео запуска ракеты-носителя Falcon 9 с интернет-спутниками Starlink
SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink
5 июня, 20:41
 
СШАКалифорнияКанавералSpaceX
 
 
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