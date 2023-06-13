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Путин ответил на вопрос о планах Запада передать Киеву снаряды с ураном

Путин ответил на вопрос о планах Запада передать Киеву снаряды с ураном - РИА Новости, 13.06.2023

Путин ответил на вопрос о планах Запада передать Киеву снаряды с ураном

Россия тоже имеет боеприпасы с обедненным ураном и оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Украина, заявил президент... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:33

2023-06-13T18:33

2023-06-13T21:47

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия тоже имеет боеприпасы с обедненным ураном и оставляет за собой право применить их в ответ, если такие снаряды начнет применять Украина, заявил президент РФ Владимир Путин."На упреждение нет необходимости (отвечать – ред.). Таких боеприпасов у нас много с обедненным ураном, если они будут применять, мы тоже оставляем за собой право применять такие же боеприпасы. Они у нас есть в наличии, мы их не применяем просто", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом вслед за Великобританией собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов с обедненным ураном.

https://ria.ru/20230427/uran-1868274610.html

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Путин о применении снарядов с обедненным ураном Путин о применении снарядов с обедненным ураном 2023-06-13T18:33 true PT0M26S

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в мире, украина, владимир путин, россия, сша, великобритания