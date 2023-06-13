https://ria.ru/20230613/sklady-1877799235.html

ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения

ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения - РИА Новости, 13.06.2023

ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения

Российские войска ночью нанесли ракетные удары по местам дислокации украинских оперативных резервов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:12

2023-06-13T14:12

2023-06-13T15:20

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли ракетные удары по местам дислокации украинских оперативных резервов, сообщили в Минобороны."Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.Как уточняется, удары наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В ведомстве отметили, что российские военные также поразили склад иностранных боеприпасов и вооружения.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям ВСУ возле Ивановки в Харьковской области и Розовки в ЛНР. Кроме того, удалось пресечь деятельность группы диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским солдатам в районе Невского и Белогоровки в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Южнодонецкое направление и АртемовскПодразделения ВСУ продолжали безуспешные попытки атаковать на Южнодонецком направлении, а также возле Артемовска. В частности, на Времевском выступе они бросили в наступление подразделения, наспех сформированные из остатков бригад, ранее понесших большие потери. В свою очередь, солдаты российской группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии смогли отразить все атаки противника. В районе Макаровки в ДНР они сорвали попытки наступления трех украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Из десяти вражеских бронетранспортеров удалось уничтожить восемь. Возле Ровнополя в Донецкой Народной Республике российские бойцы отразили две атаки, поразив два танка и три боевые бронированные машины. В районе Пречистовки при отражении атаки удалось ликвидировать большую часть личного состава ротной тактической группы ВСУ, а также четыре БМП.Общие потери противника в этих районах составили:Помимо этого, украинские войска дважды пытались перейти в наступление в направлении Клещеевки к югу от Артемовска. Российские подразделения отразили обе атаки, не допустив вклинения солдат ВСУ в оборону. Противник при этом потерял до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Херсонское направлениеРоссийские военные продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении. Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 98 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.

https://ria.ru/20230613/leopard-1877746722.html

https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html

https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html

https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф