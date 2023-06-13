https://ria.ru/20230613/sklady-1877799235.html
ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения
ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения - РИА Новости, 13.06.2023
ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения
Российские войска ночью нанесли ракетные удары по местам дислокации украинских оперативных резервов, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:12
2023-06-13T14:12
2023-06-13T15:20
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли ракетные удары по местам дислокации украинских оперативных резервов, сообщили в Минобороны."Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.Как уточняется, удары наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В ведомстве отметили, что российские военные также поразили склад иностранных боеприпасов и вооружения.Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям ВСУ возле Ивановки в Харьковской области и Розовки в ЛНР. Кроме того, удалось пресечь деятельность группы диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.Потери противника составили:Краснолиманское направлениеБойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским солдатам в районе Невского и Белогоровки в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества.Потери противника составили:Южнодонецкое направление и АртемовскПодразделения ВСУ продолжали безуспешные попытки атаковать на Южнодонецком направлении, а также возле Артемовска. В частности, на Времевском выступе они бросили в наступление подразделения, наспех сформированные из остатков бригад, ранее понесших большие потери. В свою очередь, солдаты российской группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии смогли отразить все атаки противника. В районе Макаровки в ДНР они сорвали попытки наступления трех украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Из десяти вражеских бронетранспортеров удалось уничтожить восемь. Возле Ровнополя в Донецкой Народной Республике российские бойцы отразили две атаки, поразив два танка и три боевые бронированные машины. В районе Пречистовки при отражении атаки удалось ликвидировать большую часть личного состава ротной тактической группы ВСУ, а также четыре БМП.Общие потери противника в этих районах составили:Помимо этого, украинские войска дважды пытались перейти в наступление в направлении Клещеевки к югу от Артемовска. Российские подразделения отразили обе атаки, не допустив вклинения солдат ВСУ в оборону. Противник при этом потерял до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Херсонское направлениеРоссийские военные продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении. Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 98 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
https://ria.ru/20230613/leopard-1877746722.html
https://ria.ru/20230611/missiya-1877440679.html
https://ria.ru/20230612/kontrnastuplenie-1877544675.html
https://ria.ru/20230609/plotina-1877092711.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения
Минобороны: ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ и складу иностранного вооружения
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Российские войска ночью нанесли ракетные удары по местам дислокации украинских оперативных резервов, сообщили
в Минобороны.
«
"Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", — говорится в сводке.
Как уточняется, удары наносили высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования. В ведомстве отметили, что российские военные также поразили склад иностранных боеприпасов и вооружения.
Группировка войск "Запад" усилиями авиации и артиллерии нанесла удары по подразделениям ВСУ возле Ивановки в Харьковской области и Розовки в ЛНР. Кроме того, удалось пресечь деятельность группы диверсантов возле Тимковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
- более 35 военнослужащих;
- один бронетранспортер;
- один пикап;
- гаубица Д-20.
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Краснолиманское направление
Бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение украинским солдатам в районе Невского и Белогоровки в Луганской Народной Республике, а также Серебрянского лесничества.
Потери противника составили:
- до 60 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- четыре автомобиля;
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
- гаубицы Д-20 и Д-30.
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Южнодонецкое направление и Артемовск
Подразделения ВСУ продолжали безуспешные попытки атаковать на Южнодонецком направлении, а также возле Артемовска. В частности, на Времевском выступе они бросили в наступление подразделения, наспех сформированные из остатков бригад, ранее понесших большие потери.
В свою очередь, солдаты российской группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии смогли отразить все атаки противника. В районе Макаровки в ДНР они сорвали попытки наступления трех украинских подразделений, усиленных танками и боевыми бронированными машинами. Из десяти вражеских бронетранспортеров удалось уничтожить восемь.
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Возле Ровнополя в Донецкой Народной Республике российские бойцы отразили две атаки, поразив два танка и три боевые бронированные машины. В районе Пречистовки при отражении атаки удалось ликвидировать большую часть личного состава ротной тактической группы ВСУ, а также четыре БМП.
Общие потери противника в этих районах составили:
- до 275 военнослужащих;
- четыре танка;
- 15 боевых бронированных машин;
- восемь автомобилей;
- гаубица "Мста-Б".
Помимо этого, украинские войска дважды пытались перейти в наступление в направлении Клещеевки к югу от Артемовска. Российские подразделения отразили обе атаки, не допустив вклинения солдат ВСУ в оборону. Противник при этом потерял до 350 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
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Российские военные продолжили наносить огневое поражение подразделениям ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
- до 30 украинских военнослужащих;
- три автомобиля;
- гаубица "Мста-Б";
- самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".
Всего за сутки российские авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 98 подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине