https://ria.ru/20230613/shufutinskiy-1877769141.html

Шуфутинский рассказал о своем здоровье после травмы спины

Шуфутинский рассказал о своем здоровье после травмы спины - РИА Новости, 13.06.2023

Шуфутинский рассказал о своем здоровье после травмы спины

Певец Михаил Шуфутинский рассказал в интервью Teleprogramma.pro о своем здоровье после травмы спины из-за неудачного падения на льду. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T12:43

2023-06-13T12:43

2023-06-13T15:29

шоубиз

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россия

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Певец Михаил Шуфутинский рассказал в интервью Teleprogramma.pro о своем здоровье после травмы спины из-за неудачного падения на льду."Здоровье ничего. Просто недавно у меня было падение. Я играл в хоккей, поскользнулся, упал, немножко повредил позвоночник, из-за чего хуже бегаю и не танцую", – пожаловался исполнитель.Он пообещал в ближайшее время восстановиться и продолжить работать, как прежде."Скоро восстановлюсь и встану в свою постоянную позицию", – отметил Шуфутинский. По словам музыканта, у него плотный гастрольный график. "Практически все лето расписано. Моя жизнь – это бесконечный концертный план, поэтому если говорить про предыдущий месяц, то мы выступили в Светлогорске, Новороссийске, Воронеже, было несколько выступлений в Москве. Потом поедем в Реутов, в Сочи, в Самару", – заключил артист. В марте 75-летний Михаил Шуфутинский признался, что разбил копчик и потянул мышцу на ноге из-за падения на льду. По словам певца, ему приходилось использовать специальную подушку после травмы. В начале весны он дал сольный концерт в Рязани, несмотря на проблемы со здоровьем.

https://ria.ru/20230413/shufutinskiy-1865007209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

михаил шуфутинский, россия, знаменитости