https://ria.ru/20230613/sholts-1877824728.html

Немцы стали терять доверие к Шольцу, показал опрос

Немцы стали терять доверие к Шольцу, показал опрос - РИА Новости, 13.06.2023

Немцы стали терять доверие к Шольцу, показал опрос

Жители Германии больше всего из политиков доверяют министру обороны Борису Писториусу, в то время как канцлер страны Олаф Шольц занимает лишь седьмое место в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:49

2023-06-13T15:49

2023-06-13T15:49

в мире

германия

олаф шольц

борис писториус

роберт хабек

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жители Германии больше всего из политиков доверяют министру обороны Борису Писториусу, в то время как канцлер страны Олаф Шольц занимает лишь седьмое место в этом рейтинге, свидетельствуют данные опроса Forsa для телеканалов NTV и RTL. Кроме того, Писториус, в пользу которого высказались 59% респондентов, стал единственным из топ-10 политических деятелей страны, доверие к которому увеличилось с апреля (на 3 процентных пункта). Доверие же граждан Германии к Шольцу за тот же период снизилось на 2 процентных пункта – до 40%. В тройку лидеров наряду с Писториусом входят два политика из оппозиционного Христианско-демократического союза: премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (по 45%). Доверие к министру экономики Роберту Хабеку на фоне скандала из-за кумовства у его подчиненного упало с апреля на 6 процентных пунктов до 34%, оставив его на 11-м месте. Министр иностранных дел Анналена Бербок расположилась на восьмом месте с 38%. Опрос был проведен с 7 по 9 июня, в нем приняли участие 1507 человек.

https://ria.ru/20230609/sholts-1877203855.html

германия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, германия, олаф шольц, борис писториус, роберт хабек