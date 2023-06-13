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Немцы стали терять доверие к Шольцу, показал опрос - РИА Новости, 13.06.2023
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15:49 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/sholts-1877824728.html
Немцы стали терять доверие к Шольцу, показал опрос
Немцы стали терять доверие к Шольцу, показал опрос - РИА Новости, 13.06.2023
Немцы стали терять доверие к Шольцу, показал опрос
Жители Германии больше всего из политиков доверяют министру обороны Борису Писториусу, в то время как канцлер страны Олаф Шольц занимает лишь седьмое место в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:49
2023-06-13T15:49
в мире
германия
олаф шольц
борис писториус
роберт хабек
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жители Германии больше всего из политиков доверяют министру обороны Борису Писториусу, в то время как канцлер страны Олаф Шольц занимает лишь седьмое место в этом рейтинге, свидетельствуют данные опроса Forsa для телеканалов NTV и RTL. Кроме того, Писториус, в пользу которого высказались 59% респондентов, стал единственным из топ-10 политических деятелей страны, доверие к которому увеличилось с апреля (на 3 процентных пункта). Доверие же граждан Германии к Шольцу за тот же период снизилось на 2 процентных пункта – до 40%. В тройку лидеров наряду с Писториусом входят два политика из оппозиционного Христианско-демократического союза: премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (по 45%). Доверие к министру экономики Роберту Хабеку на фоне скандала из-за кумовства у его подчиненного упало с апреля на 6 процентных пунктов до 34%, оставив его на 11-м месте. Министр иностранных дел Анналена Бербок расположилась на восьмом месте с 38%. Опрос был проведен с 7 по 9 июня, в нем приняли участие 1507 человек.
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в мире, германия, олаф шольц, борис писториус, роберт хабек
В мире, Германия, Олаф Шольц, Борис Писториус, Роберт Хабек
Немцы стали терять доверие к Шольцу, показал опрос

Forsa: лишь 40 процентов немцев заявили о том, что доверяют канцлеру Шольцу

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жители Германии больше всего из политиков доверяют министру обороны Борису Писториусу, в то время как канцлер страны Олаф Шольц занимает лишь седьмое место в этом рейтинге, свидетельствуют данные опроса Forsa для телеканалов NTV и RTL.
Кроме того, Писториус, в пользу которого высказались 59% респондентов, стал единственным из топ-10 политических деятелей страны, доверие к которому увеличилось с апреля (на 3 процентных пункта). Доверие же граждан Германии к Шольцу за тот же период снизилось на 2 процентных пункта – до 40%.
В тройку лидеров наряду с Писториусом входят два политика из оппозиционного Христианско-демократического союза: премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (по 45%).
Доверие к министру экономики Роберту Хабеку на фоне скандала из-за кумовства у его подчиненного упало с апреля на 6 процентных пунктов до 34%, оставив его на 11-м месте. Министр иностранных дел Анналена Бербок расположилась на восьмом месте с 38%.
Опрос был проведен с 7 по 9 июня, в нем приняли участие 1507 человек.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
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В миреГерманияОлаф ШольцБорис ПисториусРоберт Хабек
 
 
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