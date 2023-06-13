Немцы стали терять доверие к Шольцу, показал опрос
Forsa: лишь 40 процентов немцев заявили о том, что доверяют канцлеру Шольцу
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Жители Германии больше всего из политиков доверяют министру обороны Борису Писториусу, в то время как канцлер страны Олаф Шольц занимает лишь седьмое место в этом рейтинге, свидетельствуют данные опроса Forsa для телеканалов NTV и RTL.
Кроме того, Писториус, в пользу которого высказались 59% респондентов, стал единственным из топ-10 политических деятелей страны, доверие к которому увеличилось с апреля (на 3 процентных пункта). Доверие же граждан Германии к Шольцу за тот же период снизилось на 2 процентных пункта – до 40%.
В тройку лидеров наряду с Писториусом входят два политика из оппозиционного Христианско-демократического союза: премьер-министр федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер и премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (по 45%).
Доверие к министру экономики Роберту Хабеку на фоне скандала из-за кумовства у его подчиненного упало с апреля на 6 процентных пунктов до 34%, оставив его на 11-м месте. Министр иностранных дел Анналена Бербок расположилась на восьмом месте с 38%.
Опрос был проведен с 7 по 9 июня, в нем приняли участие 1507 человек.