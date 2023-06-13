https://ria.ru/20230613/senator-1877700979.html

Американский сенатор потребовал проверить цены на поставляемое Киеву оружие

Американский сенатор потребовал проверить цены на поставляемое Киеву оружие - РИА Новости, 13.06.2023

Американский сенатор потребовал проверить цены на поставляемое Киеву оружие

Американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить стоимость всех вооружений, передаваемых Украине из наличия Пентагона, после того как было обнаружено... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T00:53

2023-06-13T00:53

2023-06-13T04:30

марко рубио

сергей лавров

дмитрий песков

пентагон

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ВАШИНГТОН, 13 июн – РИА Новости. Американский сенатор Марко Рубио потребовал проверить стоимость всех вооружений, передаваемых Украине из наличия Пентагона, после того как было обнаружено завышение цен на три миллиарда долларов.Он предложил управлению правительственной отчетности (GAO) сопоставить оценку военного имущества, которое выделяется Киеву по президентской программе передачи вооружения (PDA, то есть из резервов вооруженных сил США), с аналогичными показателями для других стран."Я прошу GAO полностью проверить отчетность министерства обороны по всему имуществу, переданному Украине в рамках PDA с начала российского вторжения в 2022 году, и как это соотносится с оценкой имущества, передаваемого другим странам через PDA", - говорится в письме сенатора-республиканца от штата Флорида."Это станет гарантией того, что американские налогоплательщики не будут оплачивать еще более крупный счет на замену имущества, которое необходимо для защиты США и их интересов", - добавил Рубио.В мае в США вспыхнул скандал из-за публикаций о том, что Пентагон на три миллиарда долларов завысил стоимость отправляемой Украине техники, вооружений и боеприпасов. В самом министерстве обороны объяснили случившееся разночтениями в категориях оценки и заверили, что завышение цен не отразилось на помощи Киеву.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230607/tupost-1876614325.html

https://ria.ru/20230529/katastrofa-1874732326.html

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марко рубио, сергей лавров, дмитрий песков, пентагон, нато, украина, россия, сша