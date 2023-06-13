Лукашенко рассказал подробности помилования Сапеги
Лукашенко: Сапегу планировали отдать России еще до суда, но помешала бумажная волокита
© Sputnik / Анна СоколоваРоссиянка Софья Сапега после освобождения
© Sputnik / Анна Соколова
Россиянка Софья Сапега после освобождения. Архивное фото
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиянку Софью Сапегу планировали выдать РФ еще до суда, однако помешала волокита с российской стороны.
"Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?", - цитирует слова Лукашенко агентство Sputnik. Белорусский лидер напомнил, что когда в республику прибыл губернатор Приморского края Олег Кожемяко, было решено освободить Сапегу, чтобы она смогла вернуться на родину.
Седьмого июня помилованную указом Лукашенко гражданку России Софью Сапегу передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором региона Олегом Кожемяко.
Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии.