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Лукашенко рассказал подробности помилования Сапеги - РИА Новости, 13.06.2023
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12:56 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/sapega-1877779519.html
Лукашенко рассказал подробности помилования Сапеги
Лукашенко рассказал подробности помилования Сапеги - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко рассказал подробности помилования Сапеги
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиянку Софью Сапегу планировали выдать РФ еще до суда, однако помешала волокита с российской стороны. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T12:56
2023-06-13T12:56
россия
белоруссия
софия сапега
политика
александр лукашенко
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиянку Софью Сапегу планировали выдать РФ еще до суда, однако помешала волокита с российской стороны. "Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?", - цитирует слова Лукашенко агентство Sputnik. Белорусский лидер напомнил, что когда в республику прибыл губернатор Приморского края Олег Кожемяко, было решено освободить Сапегу, чтобы она смогла вернуться на родину. Седьмого июня помилованную указом Лукашенко гражданку России Софью Сапегу передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором региона Олегом Кожемяко. Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии.
https://ria.ru/20230607/sapega-1876789066.html
https://ria.ru/20230613/protasevich-1877754863.html
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россия, белоруссия, софия сапега, политика, александр лукашенко, задержание основателя telegram-канала nexta
Россия, Белоруссия, София Сапега, Политика, Александр Лукашенко, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
Лукашенко рассказал подробности помилования Сапеги

Лукашенко: Сапегу планировали отдать России еще до суда, но помешала бумажная волокита

© Sputnik / Анна СоколоваРоссиянка Софья Сапега после освобождения
Россиянка Софья Сапега после освобождения - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Sputnik / Анна Соколова
Россиянка Софья Сапега после освобождения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что россиянку Софью Сапегу планировали выдать РФ еще до суда, однако помешала волокита с российской стороны.
"Как некоторые говорят, влюбилась. И она влезла в это. Да, виновата. Но это не наша гражданка, у нас своих хватает. Забирали где-то полгода - не забрали. Волокита не с нашей стороны. А морально: влюбилась в парня, и после его помиловали и отпустили, а девчонка будет там сидеть?", - цитирует слова Лукашенко агентство Sputnik. Белорусский лидер напомнил, что когда в республику прибыл губернатор Приморского края Олег Кожемяко, было решено освободить Сапегу, чтобы она смогла вернуться на родину.
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Сапега поблагодарила Лукашенко за помилование
7 июня, 18:17
Седьмого июня помилованную указом Лукашенко гражданку России Софью Сапегу передали из исправительной колонии в Гомеле делегации Приморского края, возглавляемой губернатором региона Олегом Кожемяко.
Сапегу задержали в Белоруссии в конце мая 2021 года вместе с Романом Протасевичем, одним из основателей Telegram-канала Nexta, признанного в республике экстремистским и террористическим. Они находились на борту самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс и экстренно севшего в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.
Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам колонии общего режима по статьям об умышленных действиях по возбуждению социальной вражды, а также о незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни силовиков, судей, прокурорских работников, чиновников, повлекших вред потерпевшим. Она отбывала наказание в гомельской женской колонии.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича
Вчера, 11:41
 
РоссияБелоруссияСофия СапегаПолитикаАлександр ЛукашенкоЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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