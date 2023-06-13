https://ria.ru/20230613/sanktsii-1877899603.html

В Минфине США назвали негативный эффект от санкций для доллара

В Минфине США назвали негативный эффект от санкций для доллара - РИА Новости, 13.06.2023

В Минфине США назвали негативный эффект от санкций для доллара

Санкции США мотивируют страны на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T20:12

2023-06-13T20:12

2023-06-13T20:12

экономика

сша

джанет йеллен

министерство финансов сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Санкции США мотивируют страны на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов", - сообщила она на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей конгресса США. При этом, по мнению Йеллен, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.

https://ria.ru/20230524/gosdolg-1873692478.html

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экономика, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире