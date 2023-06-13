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В Минфине США назвали негативный эффект от санкций для доллара - РИА Новости, 13.06.2023
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20:12 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/sanktsii-1877899603.html
В Минфине США назвали негативный эффект от санкций для доллара
В Минфине США назвали негативный эффект от санкций для доллара - РИА Новости, 13.06.2023
В Минфине США назвали негативный эффект от санкций для доллара
Санкции США мотивируют страны на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T20:12
2023-06-13T20:12
экономика
сша
джанет йеллен
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Санкции США мотивируют страны на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен. "Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов", - сообщила она на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей конгресса США. При этом, по мнению Йеллен, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.
https://ria.ru/20230524/gosdolg-1873692478.html
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экономика, сша, джанет йеллен, министерство финансов сша, в мире
Экономика, США, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, В мире
В Минфине США назвали негативный эффект от санкций для доллара

В Минфине США признали, что санкции мотивировали страны искать альтернативы доллару

CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the TreasuryЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 июн - РИА Новости. Санкции США мотивируют страны на поиск альтернативных доллару инструментов взаиморасчетов, заявила глава американского минфина Джанет Йеллен.
«
"Это правда, что когда мы вводим санкции, то страны, которые могут стать субъектом этих санкций, мотивированы на поиск иных инструментов, нежели доллар, для расчетов", - сообщила она на слушаниях в финансовом комитете палаты представителей конгресса США.
При этом, по мнению Йеллен, на сегодняшний день для большинства государств не существует значимых путей обхода использования доллара в качестве резервной валюты.
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ЭкономикаСШАДжанет ЙелленМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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