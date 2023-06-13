https://ria.ru/20230613/samolet-1877826626.html
Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре
Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре - РИА Новости, 13.06.2023
Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре
Самолет SSJ100, выполнявший рейс Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:00
2023-06-13T16:00
2023-06-13T16:00
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самолет SSJ100, выполнявший рейс Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия". "Самолет Суперджет, следующий рейсом FV6525 13 июля Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке... Причины срабатывания датчика установят специалисты авиакомпании", - сказал собеседник. Он отметил, что авиакомпанией принято оперативное решение отправить для выполнения рейса резервное воздушное судно, которое прибудет в Самару после 19.20 мск. Продолжение рейса планируется после 21.00 мск. Пассажирам будут предоставлены напитки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре
Самолет Москва — Актау вынужденно сел в Самаре из-за срабатывания датчика задымления
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самолет SSJ100, выполнявший рейс Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".
"Самолет Суперджет, следующий рейсом FV6525 13 июля Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке... Причины срабатывания датчика установят специалисты авиакомпании", - сказал собеседник.
Он отметил, что авиакомпанией принято оперативное решение отправить для выполнения рейса резервное воздушное судно, которое прибудет в Самару после 19.20 мск. Продолжение рейса планируется после 21.00 мск. Пассажирам будут предоставлены напитки.
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