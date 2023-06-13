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Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре - РИА Новости, 13.06.2023
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Туризм
 
16:00 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/samolet-1877826626.html
Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре
Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре - РИА Новости, 13.06.2023
Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре
Самолет SSJ100, выполнявший рейс Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:00
2023-06-13T16:00
туризм
происшествия
самара
москва
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самолет SSJ100, выполнявший рейс Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия". "Самолет Суперджет, следующий рейсом FV6525 13 июля Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке... Причины срабатывания датчика установят специалисты авиакомпании", - сказал собеседник. Он отметил, что авиакомпанией принято оперативное решение отправить для выполнения рейса резервное воздушное судно, которое прибудет в Самару после 19.20 мск. Продолжение рейса планируется после 21.00 мск. Пассажирам будут предоставлены напитки.
https://ria.ru/20230605/molniya-1876143120.html
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происшествия, самара, москва, новости - туризм
Туризм, Происшествия, Самара, Москва, Новости - Туризм
Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре

Самолет Москва — Актау вынужденно сел в Самаре из-за срабатывания датчика задымления

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкНовый пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре
Новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Новый пассажирский терминал международного аэропорта "Курумоч" в Самаре. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самолет SSJ100, выполнявший рейс Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".
"Самолет Суперджет, следующий рейсом FV6525 13 июля Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке... Причины срабатывания датчика установят специалисты авиакомпании", - сказал собеседник.
Он отметил, что авиакомпанией принято оперативное решение отправить для выполнения рейса резервное воздушное судно, которое прибудет в Самару после 19.20 мск. Продолжение рейса планируется после 21.00 мск. Пассажирам будут предоставлены напитки.
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