https://ria.ru/20230613/samolet-1877826626.html

Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре

Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре - РИА Новости, 13.06.2023

Самолет, следовавший из Москвы, вынужденно сел в Самаре

Самолет SSJ100, выполнявший рейс Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:00

2023-06-13T16:00

2023-06-13T16:00

туризм

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самара

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самолет SSJ100, выполнявший рейс Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия". "Самолет Суперджет, следующий рейсом FV6525 13 июля Москва-Актау, совершил вынужденную посадку в аэропорту Самары по причине срабатывания датчика задымления в багажном отсеке... Причины срабатывания датчика установят специалисты авиакомпании", - сказал собеседник. Он отметил, что авиакомпанией принято оперативное решение отправить для выполнения рейса резервное воздушное судно, которое прибудет в Самару после 19.20 мск. Продолжение рейса планируется после 21.00 мск. Пассажирам будут предоставлены напитки.

https://ria.ru/20230605/molniya-1876143120.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самара, москва, новости - туризм