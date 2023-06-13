Рейтинг@Mail.ru
Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
15:24 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/samolet-1877818063.html
Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару
Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару - РИА Новости, 13.06.2023
Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару
Самолет, следовавший рейсом из Москвы в казахстанский Актау, был перенаправлен в Самару, следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:24
2023-06-13T15:24
туризм
новости - туризм
москва
актау
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_0:311:2982:1988_1920x0_80_0_0_e71bd5064c26e02b15ab9f081176bc06.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в казахстанский Актау, был перенаправлен в Самару, следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево. "Направлен в Самару", - говорится на странице рейса. О причинах смены курса не сообщается. Уточняется, что рейс выполняет авиакомпания "Россия" на отечественном самолете SSJ100.
https://ria.ru/20230607/samolet-1876759949.html
москва
актау
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592395700_197:228:2543:1988_1920x0_80_0_0_06b9c2c9d794480f5800f9325d9b73e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, москва, актау, происшествия
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Актау, Происшествия
Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару

Пассажирский самолет, следовавший по рейсу Москва — Актау, перенаправили в Самару

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в казахстанский Актау, был перенаправлен в Самару, следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево.
"Направлен в Самару", - говорится на странице рейса. О причинах смены курса не сообщается.
Уточняется, что рейс выполняет авиакомпания "Россия" на отечественном самолете SSJ100.
Самолет - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
В Чите самолет не смог приземлиться из-за животных на посадочной полосе
7 июня, 16:44
 
ТуризмНовости - ТуризмМоскваАктауПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала