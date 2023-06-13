https://ria.ru/20230613/samolet-1877818063.html

Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару

Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару - РИА Новости, 13.06.2023

Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару

Самолет, следовавший рейсом из Москвы в казахстанский Актау, был перенаправлен в Самару, следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:24

2023-06-13T15:24

2023-06-13T15:24

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в казахстанский Актау, был перенаправлен в Самару, следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево. "Направлен в Самару", - говорится на странице рейса. О причинах смены курса не сообщается. Уточняется, что рейс выполняет авиакомпания "Россия" на отечественном самолете SSJ100.

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, москва, актау, происшествия