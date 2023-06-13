https://ria.ru/20230613/samolet-1877818063.html
Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару
Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару - РИА Новости, 13.06.2023
Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару
Самолет, следовавший рейсом из Москвы в казахстанский Актау, был перенаправлен в Самару, следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:24
2023-06-13T15:24
2023-06-13T15:24
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Самолет, следовавший рейсом из Москвы в казахстанский Актау, был перенаправлен в Самару, следует из информации на сайте московского аэропорта Шереметьево. "Направлен в Самару", - говорится на странице рейса. О причинах смены курса не сообщается. Уточняется, что рейс выполняет авиакомпания "Россия" на отечественном самолете SSJ100.
https://ria.ru/20230607/samolet-1876759949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Самолет, следовавший из Москвы, перенаправили в Самару
Пассажирский самолет, следовавший по рейсу Москва — Актау, перенаправили в Самару