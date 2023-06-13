https://ria.ru/20230613/samolet-1877708993.html
Мантуров не исключил смену названия самолета SSJ New на российское
Мантуров не исключил смену названия самолета SSJ New на российское - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров не исключил смену названия самолета SSJ New на российское
Смена названия самолета SSJ New на российское обсуждается, вопрос требует проработки: необходимо взвесить все преимущества и сложности, которые с этим связаны,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T05:35
2023-06-13T05:35
2023-06-13T05:35
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
петербургский международный экономический форум (фонд)
пмэф-2023
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Смена названия самолета SSJ New на российское обсуждается, вопрос требует проработки: необходимо взвесить все преимущества и сложности, которые с этим связаны, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. “Вы знаете, с одной стороны - да, есть и такие мысли. Но с другой стороны - это процедура, связанная с технической работой авиационных властей. Потребуется пройти рутинные процедуры, в том числе и по тем сертификатам типа, которые были до этого получены на основную версию, и на те версии, которые уже в течение десяти с лишним лет довносились в этот сертификат”, - сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о смене названия самолета SSJ New. “Я не исключаю, что в этом будет определенный смысл. Но мы должны хорошо взвесить все преимущества и сложности, которые с этим связаны”, - добавил вице-премьер - глава Минпромторга РФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/avtokontserny-1877707757.html
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россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), петербургский международный экономический форум (фонд)
Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Петербургский международный экономический форум (фонд), ПМЭФ-2023
Мантуров не исключил смену названия самолета SSJ New на российское
Глава Минпромторга Мантуров: обсуждается смена названия самолета SSJ New на российское