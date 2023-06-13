https://ria.ru/20230613/samolet-1877705097.html
Россия создаст свой дальнемагистральный самолет
Россия создаст свой дальнемагистральный самолет - РИА Новости, 13.06.2023
Россия создаст свой дальнемагистральный самолет
Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер —... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T03:18
2023-06-13T03:18
2023-06-13T07:28
россия
экономика
технологии
денис мантуров
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
мс-21
пмэф-2023
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. "С нашими партнерами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения", - сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о разработке российского дальнемагистрального самолета.Совместная разработка самолета, пояснил Мантуров, продолжится. Вместе с тем, уточнил вице-премьер, Россия создает и свой проект лайнера: НИЦ Институт имени Жуковского занимается исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл".Отвечая на вопрос, когда новый лайнер может подняться в воздух, Мантуров уточнил, что речь идет о сроках после 2030 года. "Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше", - добавил он.В России сейчас имеется ближнемагистральный самолет — Sukhoi Superjet 100, а уже в 2024 году российским авиакомпаниям начнутся серийные поставки среднемагистрального отечественного самолета МС-21.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/toyota-1877703626.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика, технологии, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21
Россия, Экономика, Технологии, Денис Мантуров, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), МС-21, ПМЭФ-2023
Россия создаст свой дальнемагистральный самолет
Мантуров анонсировал создание в России дальнемагистрального самолета к 2030 году
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
«
"С нашими партнерами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения", - сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о разработке российского дальнемагистрального самолета.
Совместная разработка самолета, пояснил Мантуров, продолжится. Вместе с тем, уточнил вице-премьер, Россия создает и свой проект лайнера: НИЦ Институт имени Жуковского занимается исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл".
Отвечая на вопрос, когда новый лайнер может подняться в воздух, Мантуров уточнил, что речь идет о сроках после 2030 года. "Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше", - добавил он.
В России сейчас имеется ближнемагистральный самолет — Sukhoi Superjet 100
, а уже в 2024 году российским авиакомпаниям начнутся серийные поставки среднемагистрального отечественного самолета МС-2
1.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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