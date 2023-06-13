https://ria.ru/20230613/samolet-1877705097.html

Россия создаст свой дальнемагистральный самолет

Россия создаст свой дальнемагистральный самолет - РИА Новости, 13.06.2023

Россия создаст свой дальнемагистральный самолет

Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер —... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T03:18

2023-06-13T03:18

2023-06-13T07:28

россия

экономика

технологии

денис мантуров

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

мс-21

пмэф-2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845768248_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_9cf808b9becb1ef4354628896414f635.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия ведет разработку собственного дальнемагистрального самолета, его создание запланировано на 2028-2030 годы, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. "С нашими партнерами из Китайской народной республики велась работа в части широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. С учетом всех вводных со стороны западных стран, в наш двусторонний проект будут вноситься изменения", - сказал он в интервью в преддверии ПМЭФ, отвечая на вопрос о разработке российского дальнемагистрального самолета.Совместная разработка самолета, пояснил Мантуров, продолжится. Вместе с тем, уточнил вице-премьер, Россия создает и свой проект лайнера: НИЦ Институт имени Жуковского занимается исследованием новых технологий и определением облика в рамках действующей научно-исследовательской работы "Интеграл".Отвечая на вопрос, когда новый лайнер может подняться в воздух, Мантуров уточнил, что речь идет о сроках после 2030 года. "Возможно, в промежутке 2028-2030 годов, но точно не раньше", - добавил он.В России сейчас имеется ближнемагистральный самолет — Sukhoi Superjet 100, а уже в 2024 году российским авиакомпаниям начнутся серийные поставки среднемагистрального отечественного самолета МС-21.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/toyota-1877703626.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, технологии, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), мс-21