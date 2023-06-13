https://ria.ru/20230613/sadovod-1877751493.html

На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона

На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона - РИА Новости, 13.06.2023

На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона

Три павильона горят на рынке "Садовод", который находится на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:27

2023-06-13T11:27

2023-06-13T11:33

москва

происшествия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Три павильона горят на рынке "Садовод", который находится на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, на месте работают спасатели. Официально в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали агентству, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы."Три павильона горят", - сказал собеседник агентства.Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.

https://ria.ru/20230613/pozhar-1877721835.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, происшествия