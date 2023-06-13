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На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона - РИА Новости, 13.06.2023
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11:27 13.06.2023 (обновлено: 11:33 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/sadovod-1877751493.html
На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона
На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона - РИА Новости, 13.06.2023
На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона
Три павильона горят на рынке "Садовод", который находится на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:27
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москва
происшествия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Три павильона горят на рынке "Садовод", который находится на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, на месте работают спасатели. Официально в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали агентству, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы."Три павильона горят", - сказал собеседник агентства.Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона

На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы горят уже три павильона

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПожарные машины
Пожарные машины - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Пожарные машины. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Три павильона горят на рынке "Садовод", который находится на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, на месте работают спасатели. Официально в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали агентству, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы.
"Три павильона горят", - сказал собеседник агентства.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
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