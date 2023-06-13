https://ria.ru/20230613/sadovod-1877751493.html
На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона
На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона - РИА Новости, 13.06.2023
На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона
Три павильона горят на рынке "Садовод", который находится на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:27
2023-06-13T11:27
2023-06-13T11:33
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_18d1d4d1836f154659f65b539b84042a.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Три павильона горят на рынке "Садовод", который находится на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, на месте работают спасатели. Официально в пресс-службе столичного главка МЧС рассказали агентству, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы."Три павильона горят", - сказал собеседник агентства.Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
https://ria.ru/20230613/pozhar-1877721835.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867545295_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_63ce99d56af37f3dce6fb0a914eeccc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
На рынке "Садовод" в Москве горят три павильона
На рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы горят уже три павильона
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Три павильона горят на рынке "Садовод", который находится на юго-востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости, что возгорание произошло на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, на месте работают спасатели. Официально в пресс-службе столичного главка МЧС
рассказали агентству, что поступило сообщение о пожаре на 14-м километре МКАД на юго-востоке Москвы.
"Три павильона горят", - сказал собеседник агентства.
Рынок "Садовод" расположен на МКАД на юге Москвы на территории 40 гектаров и включает восемь тысяч магазинов. Ежегодно "Садовод" посещают 36,5 миллиона покупателей.
Последние крупные пожары произошли на рынке "Садовод" в 2022 году и дважды в 2018 году.
Стала известна причина пожара на НПЗ в Краснодаре