https://ria.ru/20230613/s-350-1877712558.html
Мантуров подтвердил, что С-350 уничтожил цели в режиме полного автомата
Мантуров подтвердил, что С-350 уничтожил цели в режиме полного автомата - РИА Новости, 13.06.2023
Мантуров подтвердил, что С-350 уничтожил цели в режиме полного автомата
Российский комплекс ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме, сообщил в интервью РИА Новости в РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T07:07
2023-06-13T07:07
2023-06-13T07:12
пмэф-2023
безопасность
денис мантуров
петербургский международный экономический форум (фонд)
зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
технологии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский комплекс ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга, вице-премьер правительства Денис Мантуров. "Буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме – с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора", - сказал Мантуров. В конце мая информированный источник сообщил РИА Новости, что "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских боевых самолетов и беспилотников. Собеседник агентства тогда уточнил, что автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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безопасность, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), зенитно-ракетная система с-350 "витязь", технологии
ПМЭФ-2023, Безопасность, Денис Мантуров, Петербургский международный экономический форум (фонд), Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь", Технологии
Мантуров подтвердил, что С-350 уничтожил цели в режиме полного автомата
Мантуров: С-350 "Витязь" впервые в мире уничтожил цель в зоне СВО в автоматическом режиме
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский комплекс ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга, вице-премьер правительства Денис Мантуров.
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"Буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме – с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора", - сказал Мантуров.
В конце мая информированный источник сообщил РИА Новости, что "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских боевых самолетов и беспилотников.
Собеседник агентства тогда уточнил, что автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ
) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров