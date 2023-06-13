https://ria.ru/20230613/s-350-1877712558.html

Мантуров подтвердил, что С-350 уничтожил цели в режиме полного автомата

Мантуров подтвердил, что С-350 уничтожил цели в режиме полного автомата - РИА Новости, 13.06.2023

Мантуров подтвердил, что С-350 уничтожил цели в режиме полного автомата

Российский комплекс ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме, сообщил в интервью РИА Новости в РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:07

2023-06-13T07:07

2023-06-13T07:12

пмэф-2023

безопасность

денис мантуров

петербургский международный экономический форум (фонд)

зенитно-ракетная система с-350 "витязь"

технологии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российский комплекс ПВО С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга, вице-премьер правительства Денис Мантуров. "Буквально недавно Обуховский завод сообщил о том, что зенитно-ракетный комплекс С-350 "Витязь" впервые в мире отработал по цели в зоне проведения спецоперации в автоматическом режиме – с использованием искусственного интеллекта без участия человеческого фактора", - сказал Мантуров. В конце мая информированный источник сообщил РИА Новости, что "Витязь" в зоне СВО впервые в мире в боевых условиях выполнил полностью автоматические, без участия оператора, обнаружение, сопровождение и поражение украинских боевых самолетов и беспилотников. Собеседник агентства тогда уточнил, что автоматический режим был реализован по принципу отсутствия отмены человеком решений элементов искусственного интеллекта комплекса в рамках складывающейся воздушной боевой обстановки, то есть оператор просто не вмешивался в работу комплекса, таким образом подтверждая выбранный автоматом алгоритм работы. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/pvo-1877711606.html

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2023

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безопасность, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), зенитно-ракетная система с-350 "витязь", технологии