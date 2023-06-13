https://ria.ru/20230613/ryba-1877808530.html

Украина заявила о массовой гибели рыбы из-за разрушения Каховской ГЭС

Украина заявила о массовой гибели рыбы из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2023

Украина заявила о массовой гибели рыбы из-за разрушения Каховской ГЭС

В результате разрушения Каховской ГЭС на Днепре произошла массовая гибель рыбы, в связи с чем не рекомендуется употреблять в пищу свежевыловленную рыбу не... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:44

2023-06-13T14:44

2023-06-13T14:44

украина

херсонская область

разрушение каховской гэс

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В результате разрушения Каховской ГЭС на Днепре произошла массовая гибель рыбы, в связи с чем не рекомендуется употреблять в пищу свежевыловленную рыбу не только в окрестностях Херсона, но и в бассейне Днепра. "В результате разрушения Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы в больших объемах, переработка и употребление которой может повлечь возникновение пищевых отравлений, в частности ботулизма. Рекомендуем в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна реки Днепр", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минагропрома Украины. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.

https://ria.ru/20230613/ges-1877747721.html

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, херсонская область , разрушение каховской гэс