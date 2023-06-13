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Украина заявила о массовой гибели рыбы из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2023
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14:44 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/ryba-1877808530.html
Украина заявила о массовой гибели рыбы из-за разрушения Каховской ГЭС
Украина заявила о массовой гибели рыбы из-за разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2023
Украина заявила о массовой гибели рыбы из-за разрушения Каховской ГЭС
В результате разрушения Каховской ГЭС на Днепре произошла массовая гибель рыбы, в связи с чем не рекомендуется употреблять в пищу свежевыловленную рыбу не... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:44
2023-06-13T14:44
украина
херсонская область
разрушение каховской гэс
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В результате разрушения Каховской ГЭС на Днепре произошла массовая гибель рыбы, в связи с чем не рекомендуется употреблять в пищу свежевыловленную рыбу не только в окрестностях Херсона, но и в бассейне Днепра. "В результате разрушения Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы в больших объемах, переработка и употребление которой может повлечь возникновение пищевых отравлений, в частности ботулизма. Рекомендуем в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна реки Днепр", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минагропрома Украины. Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
https://ria.ru/20230613/ges-1877747721.html
украина
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украина, херсонская область , разрушение каховской гэс
Украина, Херсонская область , Разрушение Каховской ГЭС
Украина заявила о массовой гибели рыбы из-за разрушения Каховской ГЭС

Минагропром Украины: на Днепре массово погибла рыба из-за разрушения Каховской ГЭС

© AP Photo / LibkosЗатопленный район Херсона
Затопленный район Херсона - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© AP Photo / Libkos
Затопленный район Херсона. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. В результате разрушения Каховской ГЭС на Днепре произошла массовая гибель рыбы, в связи с чем не рекомендуется употреблять в пищу свежевыловленную рыбу не только в окрестностях Херсона, но и в бассейне Днепра.
"В результате разрушения Каховской ГЭС наблюдается гибель рыбы в больших объемах, переработка и употребление которой может повлечь возникновение пищевых отравлений, в частности ботулизма. Рекомендуем в ближайшее время воздержаться от приобретения и употребления в пищу свежевыловленной рыбы не только в Херсонской области, но и в регионах бассейна реки Днепр", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минагропрома Украины.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате чего была разрушена верхняя часть станции, сама дамба водохранилища не пострадала. Идет нерегулируемый сброс воды. Началась эвакуация мирного населения из трех округов – Новокаховского, Голопристанского и Алёшкинского. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС связана с тем, чтобы лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Каховская гидроэлектростанция является шестой (нижней и последней) ступенью каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенной в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск.
Затопленное село Корсунка в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Число погибших от разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек
Вчера, 11:16
 
УкраинаХерсонская областьРазрушение Каховской ГЭС
 
 
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