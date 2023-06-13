https://ria.ru/20230613/rotatsiya-1877859827.html
Путин высказался о возможной ротации мобилизованных
Путин высказался о возможной ротации мобилизованных - РИА Новости, 13.06.2023
Путин высказался о возможной ротации мобилизованных
Президент России Владимир Путин, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:33
2023-06-13T17:33
2023-06-13T17:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
частичная мобилизация в россии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877852602_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_61fe8a37430da6eb4a39fcf9b7a58066.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации домой."Прежде всего мобилизованные, ротация. Когда менять, когда закончится. Я, знаете, сейчас оттолкнусь от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков, и исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идёт сама специальная военная операция", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами."Конечно, когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, и такой вопрос безусловно в министерстве обороны обсуждается", - добавил он.
https://ria.ru/20230613/polozhenie-1877852985.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877852602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2fcb0d0a34d0f1e3a549a43990d152d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Россия
Путин высказался о возможной ротации мобилизованных
Президент Путин допустил возвращение мобилизованных на спецоперацию домой после ротации
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации домой.
"Прежде всего мобилизованные, ротация. Когда менять, когда закончится. Я, знаете, сейчас оттолкнусь от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков, и исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идёт сама специальная военная операция", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
"Конечно, когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, и такой вопрос безусловно в министерстве обороны обсуждается", - добавил он.
Путин заявил, что в России нет необходимости в военном положении