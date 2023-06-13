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Путин высказался о возможной ротации мобилизованных - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:33 13.06.2023 (обновлено: 17:56 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/rotatsiya-1877859827.html
Путин высказался о возможной ротации мобилизованных
Путин высказался о возможной ротации мобилизованных - РИА Новости, 13.06.2023
Путин высказался о возможной ротации мобилизованных
Президент России Владимир Путин, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:33
2023-06-13T17:56
специальная военная операция на украине
владимир путин
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации домой."Прежде всего мобилизованные, ротация. Когда менять, когда закончится. Я, знаете, сейчас оттолкнусь от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков, и исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идёт сама специальная военная операция", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами."Конечно, когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, и такой вопрос безусловно в министерстве обороны обсуждается", - добавил он.
https://ria.ru/20230613/polozhenie-1877852985.html
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владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Частичная мобилизация в России, Россия
Путин высказался о возможной ротации мобилизованных

Президент Путин допустил возвращение мобилизованных на спецоперацию домой после ротации

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации домой.
"Прежде всего мобилизованные, ротация. Когда менять, когда закончится. Я, знаете, сейчас оттолкнусь от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков, и исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идёт сама специальная военная операция", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
"Конечно, когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, и такой вопрос безусловно в министерстве обороны обсуждается", - добавил он.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинЧастичная мобилизация в РоссииРоссия
 
 
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