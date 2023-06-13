https://ria.ru/20230613/rotatsiya-1877859827.html

Путин высказался о возможной ротации мобилизованных

Путин высказался о возможной ротации мобилизованных - РИА Новости, 13.06.2023

Путин высказался о возможной ротации мобилизованных

Президент России Владимир Путин, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:33

2023-06-13T17:33

2023-06-13T17:56

специальная военная операция на украине

владимир путин

частичная мобилизация в россии

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, говоря о возможной ротации мобилизованных, заявил, что когда-то надо будет постепенно возвращать людей из зоны спецоперации домой."Прежде всего мобилизованные, ротация. Когда менять, когда закончится. Я, знаете, сейчас оттолкнусь от закона. Закон не предусматривает конкретных сроков, и исходить нужно будет прежде всего из наличия личного состава, из того, как развивается ситуация на линии соприкосновения, как идёт сама специальная военная операция", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами."Конечно, когда-то постепенно людей надо будет возвращать домой, и такой вопрос безусловно в министерстве обороны обсуждается", - добавил он.

https://ria.ru/20230613/polozhenie-1877852985.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, частичная мобилизация в россии, россия