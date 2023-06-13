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Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:58 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/rossiya-1877888658.html
Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин
Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин
Россия не планировала ни крымских событий, ни СВО: Москва пытается прекратить конфликт, нас вынудили это делать таким способом, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:58
2023-06-13T18:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не планировала ни крымских событий, ни СВО: Москва пытается прекратить конфликт, нас вынудили это делать таким способом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали ни событий, которые сейчас происходят. Я же сказал, и в ходе нашей сегодняшней встречи - мы пытаемся прекратить этот вооруженный конфликт. К сожалению, нас вынудили это делать вооруженным способом", - сказал он в ходе встречи с военными журналистами.
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874217115.html
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безопасность, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин

Путин заявил, что Россию вынудили провести операцию в Крыму в 2014 году и начать СВО

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не планировала ни крымских событий, ни СВО: Москва пытается прекратить конфликт, нас вынудили это делать таким способом, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали ни событий, которые сейчас происходят. Я же сказал, и в ходе нашей сегодняшней встречи - мы пытаемся прекратить этот вооруженный конфликт. К сожалению, нас вынудили это делать вооруженным способом", - сказал он в ходе встречи с военными журналистами.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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