https://ria.ru/20230613/rossiya-1877888658.html
Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин
Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин
Россия не планировала ни крымских событий, ни СВО: Москва пытается прекратить конфликт, нас вынудили это делать таким способом, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:58
2023-06-13T18:58
2023-06-13T18:58
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не планировала ни крымских событий, ни СВО: Москва пытается прекратить конфликт, нас вынудили это делать таким способом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали ни событий, которые сейчас происходят. Я же сказал, и в ходе нашей сегодняшней встречи - мы пытаемся прекратить этот вооруженный конфликт. К сожалению, нас вынудили это делать вооруженным способом", - сказал он в ходе встречи с военными журналистами.
https://ria.ru/20230525/ukraina-1874217115.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин
Путин заявил, что Россию вынудили провести операцию в Крыму в 2014 году и начать СВО