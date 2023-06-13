https://ria.ru/20230613/rossiya-1877888658.html

Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин

Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Россия не планировала ни крымских событий, ни спецоперацию, заявил Путин

Россия не планировала ни крымских событий, ни СВО: Москва пытается прекратить конфликт, нас вынудили это делать таким способом, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:58

2023-06-13T18:58

2023-06-13T18:58

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия не планировала ни крымских событий, ни СВО: Москва пытается прекратить конфликт, нас вынудили это делать таким способом, заявил президент РФ Владимир Путин. "Ведь мы не планировали ни крымских событий, мы не планировали ни событий, которые сейчас происходят. Я же сказал, и в ходе нашей сегодняшней встречи - мы пытаемся прекратить этот вооруженный конфликт. К сожалению, нас вынудили это делать вооруженным способом", - сказал он в ходе встречи с военными журналистами.

https://ria.ru/20230525/ukraina-1874217115.html

россия

украина

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, владимир путин, украина, ситуация в днр и лнр