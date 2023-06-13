https://ria.ru/20230613/rossiya-1877841563.html

Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин

Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин

Россия была и до сих пор остается настроенной на самые добрые отношения со всеми странами бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:49

2023-06-13T16:49

2023-06-13T17:04

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия была и до сих пор остается настроенной на самые добрые отношения со всеми странами бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник."Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. И мы так и делаем, мы примирились с тем, что… Ну вот то, что произошло, то произошло. И надо с этим жить", - сказал Путин.

https://ria.ru/20230613/rossiya-1877745414.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, политика