https://ria.ru/20230613/rossiya-1877841563.html
Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин
Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин
Россия была и до сих пор остается настроенной на самые добрые отношения со всеми странами бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:49
2023-06-13T16:49
2023-06-13T17:04
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия была и до сих пор остается настроенной на самые добрые отношения со всеми странами бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник."Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. И мы так и делаем, мы примирились с тем, что… Ну вот то, что произошло, то произошло. И надо с этим жить", - сказал Путин.
https://ria.ru/20230613/rossiya-1877745414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин
Путин: Россия настроена на самые добрые отношения со странами Запада и бывшего СССР
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия была и до сих пор остается настроенной на самые добрые отношения со всеми странами бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
"Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. И мы так и делаем, мы примирились с тем, что… Ну вот то, что произошло, то произошло. И надо с этим жить", - сказал Путин.
Запад выкручивает руки странам, желающим работать с Россией, заявил Беглов