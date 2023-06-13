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Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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16:49 13.06.2023 (обновлено: 17:04 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/rossiya-1877841563.html
Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин
Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин
Россия была и до сих пор остается настроенной на самые добрые отношения со всеми странами бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:49
2023-06-13T17:04
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия была и до сих пор остается настроенной на самые добрые отношения со всеми странами бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник."Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. И мы так и делаем, мы примирились с тем, что… Ну вот то, что произошло, то произошло. И надо с этим жить", - сказал Путин.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Россия настроена на самые добрые отношения с другими странами, заявил Путин

Путин: Россия настроена на самые добрые отношения со странами Запада и бывшего СССР

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Россия была и до сих пор остается настроенной на самые добрые отношения со всеми странами бывшего СССР, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
"Мы же были настроены и до сих пор настроены на самые добрые отношения со всеми нашими соседями после развала Советского Союза. И мы так и делаем, мы примирились с тем, что… Ну вот то, что произошло, то произошло. И надо с этим жить", - сказал Путин.
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