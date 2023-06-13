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Американский экс-разведчик рассказал, что его восхищает в России - РИА Новости, 13.06.2023
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15:20 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/rossiya-1877817472.html
Американский экс-разведчик рассказал, что его восхищает в России
Американский экс-разведчик рассказал, что его восхищает в России - РИА Новости, 13.06.2023
Американский экс-разведчик рассказал, что его восхищает в России
Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:20
2023-06-13T15:20
россия
скотт риттер
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина.Он утверждает, что приход к власти Путина спас Россию от гибели, а также назвал российского лидера лучшим главой государства по сравнению с нынешними мировыми лидерами."Путин спас Россию — вот в чем суть, и никто не может мне в этом возразить", — заявил Риттер.Кроме того, экс-разведчика восхитили российские женщины."Каждый русский мужчина должен молиться за русских женщин перед сном. На женщинах держится общество в России, а также на силе характера российского лидера", — уверен Риттер.По его словам, российские женщины, которые поддерживали свои семьи, работали и помогали своим детям получать образование, спасли российское общество в период после распада Советского Союза, а также продолжают укреплять Россию сейчас.
https://ria.ru/20230612/podderzhka-1877682766.html
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россия, скотт риттер, владимир путин, в мире
Россия, Скотт Риттер, Владимир Путин, В мире
Американский экс-разведчик рассказал, что его восхищает в России

Американский экс-разведчик Риттер высоко оценил деятельность Путина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве
Женщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с флагом фотографируется у входа на ВДНХ во время празднования Дня России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина.
Он утверждает, что приход к власти Путина спас Россию от гибели, а также назвал российского лидера лучшим главой государства по сравнению с нынешними мировыми лидерами.
Владимир Путин на церемонии награждения военнослужащих в госпитале им. А.А. Вишневского - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
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"Путин спас Россию — вот в чем суть, и никто не может мне в этом возразить", — заявил Риттер.
Кроме того, экс-разведчика восхитили российские женщины.
«
"Каждый русский мужчина должен молиться за русских женщин перед сном. На женщинах держится общество в России, а также на силе характера российского лидера", — уверен Риттер.
По его словам, российские женщины, которые поддерживали свои семьи, работали и помогали своим детям получать образование, спасли российское общество в период после распада Советского Союза, а также продолжают укреплять Россию сейчас.
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