https://ria.ru/20230613/rossiya-1877817472.html

Американский экс-разведчик рассказал, что его восхищает в России

Американский экс-разведчик рассказал, что его восхищает в России - РИА Новости, 13.06.2023

Американский экс-разведчик рассказал, что его восхищает в России

Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:20

2023-06-13T15:20

2023-06-13T15:20

россия

скотт риттер

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0c/1877659533_0:373:2978:2048_1920x0_80_0_0_02a92d507a2c2c1895de6195b0735750.jpg

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высоко оценил деятельность президента России Владимира Путина.Он утверждает, что приход к власти Путина спас Россию от гибели, а также назвал российского лидера лучшим главой государства по сравнению с нынешними мировыми лидерами."Путин спас Россию — вот в чем суть, и никто не может мне в этом возразить", — заявил Риттер.Кроме того, экс-разведчика восхитили российские женщины."Каждый русский мужчина должен молиться за русских женщин перед сном. На женщинах держится общество в России, а также на силе характера российского лидера", — уверен Риттер.По его словам, российские женщины, которые поддерживали свои семьи, работали и помогали своим детям получать образование, спасли российское общество в период после распада Советского Союза, а также продолжают укреплять Россию сейчас.

https://ria.ru/20230612/podderzhka-1877682766.html

https://ria.ru/20230613/strakhi-1877689405.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Матыс

Ольга Матыс

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

россия, скотт риттер, владимир путин, в мире