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Американский полковник объяснил, что конфликт на Украине делает с Россией - РИА Новости, 13.06.2023
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14:29 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/rossiya-1877804183.html
Американский полковник объяснил, что конфликт на Украине делает с Россией
Американский полковник объяснил, что конфликт на Украине делает с Россией - РИА Новости, 13.06.2023
Американский полковник объяснил, что конфликт на Украине делает с Россией
Попытавшись обескровить Россию эскалацией и затягиванием украинского конфликта, Запад лишь спровоцировал развитие российской оборонной промышленности, заявил... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:29
2023-06-13T14:29
в мире
украина
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Попытавшись обескровить Россию эскалацией и затягиванием украинского конфликта, Запад лишь спровоцировал развитие российской оборонной промышленности, заявил YouTube-каналу Judging Freedom американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.По его словам, страны Запада пытались снабжать Украину ровно тем количеством оружия, которое необходимо для затягивания боевых действий, однако тактика не сработала."Есть странная динамика: чем дольше это продолжается, тем сильнее становится Россия, потому что она накапливает гораздо больше опыта боевых действий. И их промышленность сейчас на подъеме, они производят много беспилотников, они проводят больше испытаний. В итоге они могут стать сильнее, чем были до этого, а не слабее, поэтому в наших интересах, откровенно говоря, закончить все это как можно быстрее, чтобы попытаться затормозить это", — пояснил Дэвис.Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом вслед за Великобританией собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.
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в мире, украина, россия, великобритания
В мире, Украина, Россия, Великобритания
Американский полковник объяснил, что конфликт на Украине делает с Россией

Полковник Дэвис: чем дольше идет конфликт на Украине, тем сильнее становится Россия

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Попытавшись обескровить Россию эскалацией и затягиванием украинского конфликта, Запад лишь спровоцировал развитие российской оборонной промышленности, заявил YouTube-каналу Judging Freedom американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, страны Запада пытались снабжать Украину ровно тем количеством оружия, которое необходимо для затягивания боевых действий, однако тактика не сработала.
«
"Есть странная динамика: чем дольше это продолжается, тем сильнее становится Россия, потому что она накапливает гораздо больше опыта боевых действий. И их промышленность сейчас на подъеме, они производят много беспилотников, они проводят больше испытаний. В итоге они могут стать сильнее, чем были до этого, а не слабее, поэтому в наших интересах, откровенно говоря, закончить все это как можно быстрее, чтобы попытаться затормозить это", — пояснил Дэвис.
Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом вслед за Великобританией собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.
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