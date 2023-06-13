Американский полковник объяснил, что конфликт на Украине делает с Россией
Полковник Дэвис: чем дольше идет конфликт на Украине, тем сильнее становится Россия
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Попытавшись обескровить Россию эскалацией и затягиванием украинского конфликта, Запад лишь спровоцировал развитие российской оборонной промышленности, заявил YouTube-каналу Judging Freedom американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.
По его словам, страны Запада пытались снабжать Украину ровно тем количеством оружия, которое необходимо для затягивания боевых действий, однако тактика не сработала.
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"Есть странная динамика: чем дольше это продолжается, тем сильнее становится Россия, потому что она накапливает гораздо больше опыта боевых действий. И их промышленность сейчас на подъеме, они производят много беспилотников, они проводят больше испытаний. В итоге они могут стать сильнее, чем были до этого, а не слабее, поэтому в наших интересах, откровенно говоря, закончить все это как можно быстрее, чтобы попытаться затормозить это", — пояснил Дэвис.
Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом вслед за Великобританией собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.