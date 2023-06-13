https://ria.ru/20230613/rossiya-1877804183.html

Американский полковник объяснил, что конфликт на Украине делает с Россией

Американский полковник объяснил, что конфликт на Украине делает с Россией - РИА Новости, 13.06.2023

Американский полковник объяснил, что конфликт на Украине делает с Россией

Попытавшись обескровить Россию эскалацией и затягиванием украинского конфликта, Запад лишь спровоцировал развитие российской оборонной промышленности, заявил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:29

2023-06-13T14:29

2023-06-13T14:29

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украина

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Попытавшись обескровить Россию эскалацией и затягиванием украинского конфликта, Запад лишь спровоцировал развитие российской оборонной промышленности, заявил YouTube-каналу Judging Freedom американский полковник в отставке Дэниел Дэвис.По его словам, страны Запада пытались снабжать Украину ровно тем количеством оружия, которое необходимо для затягивания боевых действий, однако тактика не сработала."Есть странная динамика: чем дольше это продолжается, тем сильнее становится Россия, потому что она накапливает гораздо больше опыта боевых действий. И их промышленность сейчас на подъеме, они производят много беспилотников, они проводят больше испытаний. В итоге они могут стать сильнее, чем были до этого, а не слабее, поэтому в наших интересах, откровенно говоря, закончить все это как можно быстрее, чтобы попытаться затормозить это", — пояснил Дэвис.Во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Белый дом вслед за Великобританией собирается одобрить предоставление Украине танковых снарядов для Abrams с обедненным ураном.

https://ria.ru/20230613/tanki-1877745860.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, украина, россия, великобритания