https://ria.ru/20230613/ranenie-1877713627.html

В Красноярском крае отец смертельно ранил дочь из ружья

В Красноярском крае отец смертельно ранил дочь из ружья - РИА Новости, 13.06.2023

В Красноярском крае отец смертельно ранил дочь из ружья

Житель Таймыра в Красноярском крае смертельно ранил свою малолетнюю дочь, разряжая ружье, которым он незаконно владел, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T07:31

2023-06-13T07:31

2023-06-13T07:55

происшествия

красноярский край

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 13 июн - РИА Новости. Житель Таймыра в Красноярском крае смертельно ранил свою малолетнюю дочь, разряжая ружье, которым он незаконно владел, сообщает региональная прокуратура. Инцидент с трехлетней девочкой, которая была со своей семьей, произошел в ночь с 12 на 13 июня на рыболовецкой точке "Дерябино" в 80 километрах от поселка Носок. "В какой-то момент ее отец в ходе разрядки незаконно хранящегося у него охотничьего ружья произвел выстрел в свою дочь", - говорится в сообщении.По данным регионального главка СК, родители отвезли девочку, раненную в голову и спину, на моторной лодке в больницу, однако врачам не удалось ее спасти. Прокуратура начала проверку по факту случившегося. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК (убийство малолетнего).

https://ria.ru/20230606/taksi-1876556164.html

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происшествия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф), россия