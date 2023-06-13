https://ria.ru/20230613/radio-1877741358.html

Агитбригада "Русского радио" посетила медучреждения в Донбассе

Агитбригада "Русского радио" посетила медучреждения в Донбассе - РИА Новости, 13.06.2023

Агитбригада "Русского радио" посетила медучреждения в Донбассе

Агитбригада "Русского радио" в составе певицы Елены Север с сыновьями ВладиМиром (Владимир Киселев) и ЮрКиссом (Юрий Киселев) посетила Донбасс в преддверии Дня... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:17

2023-06-13T11:17

2023-06-13T11:17

шоубиз

донбасс

"русская медиагруппа"

группа "земляне"

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" в составе певицы Елены Север с сыновьями ВладиМиром (Владимир Киселев) и ЮрКиссом (Юрий Киселев) посетила Донбасс в преддверии Дня медицинского работника, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Артисты побывали в Третьей горбольнице, а также в Центре охраны материнства и детства. Они не только привезли необходимое врачам оборудование, но и подарили им кофемашину. Затем музыканты посетили Луганскую республиканскую клиническую больницу. Елена Север, ВладиМир, ЮрКисс и группа "Земляне" дали концерт и подарили учреждению коляски для перевозки раненых. Агитбригады выступили и в Москве 11 июня перед семьями военнослужащих. В концерте участвовали исполнители Нина Фокина, Сергей Арутюнов и IVAN (Александр Иванов). "Я бы назвала выступления перед семьями военнослужащих особенными. Именно на таких мероприятиях невероятная атмосфера сплоченности, единства", – рассказала Нина Фокина.Агитбригады "Русского радио" после спецоперации поддержали российских военных. Они давали концерты в Донецке, Луганске, Новороссийске, Севастополе и мобилизационных пунктах. Артисты также отправляли гуманитарную помощь жителям новых регионов и устраивали благотворительные выступления, чтобы поддержать соотечественников.

https://ria.ru/20230529/kontsert-1874821351.html

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Александра Липатова

донбасс, "русская медиагруппа", группа "земляне", знаменитости, музыка, врачи