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Агитбригада "Русского радио" посетила медучреждения в Донбассе - РИА Новости, 13.06.2023
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Шоубиз
 
11:17 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/radio-1877741358.html
Агитбригада "Русского радио" посетила медучреждения в Донбассе
Агитбригада "Русского радио" посетила медучреждения в Донбассе - РИА Новости, 13.06.2023
Агитбригада "Русского радио" посетила медучреждения в Донбассе
Агитбригада "Русского радио" в составе певицы Елены Север с сыновьями ВладиМиром (Владимир Киселев) и ЮрКиссом (Юрий Киселев) посетила Донбасс в преддверии Дня... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:17
2023-06-13T11:17
шоубиз
донбасс
"русская медиагруппа"
группа "земляне"
знаменитости
музыка
врачи
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" в составе певицы Елены Север с сыновьями ВладиМиром (Владимир Киселев) и ЮрКиссом (Юрий Киселев) посетила Донбасс в преддверии Дня медицинского работника, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы". Артисты побывали в Третьей горбольнице, а также в Центре охраны материнства и детства. Они не только привезли необходимое врачам оборудование, но и подарили им кофемашину. Затем музыканты посетили Луганскую республиканскую клиническую больницу. Елена Север, ВладиМир, ЮрКисс и группа "Земляне" дали концерт и подарили учреждению коляски для перевозки раненых. Агитбригады выступили и в Москве 11 июня перед семьями военнослужащих. В концерте участвовали исполнители Нина Фокина, Сергей Арутюнов и IVAN (Александр Иванов). &quot;Я бы назвала выступления перед семьями военнослужащих особенными. Именно на таких мероприятиях невероятная атмосфера сплоченности, единства&quot;, – рассказала Нина Фокина.Агитбригады "Русского радио" после спецоперации поддержали российских военных. Они давали концерты в Донецке, Луганске, Новороссийске, Севастополе и мобилизационных пунктах. Артисты также отправляли гуманитарную помощь жителям новых регионов и устраивали благотворительные выступления, чтобы поддержать соотечественников.
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донбасс, "русская медиагруппа", группа "земляне", знаменитости, музыка, врачи
Шоубиз, Донбасс, "Русская медиагруппа", Группа "Земляне", Знаменитости, Музыка, врачи
Агитбригада "Русского радио" посетила медучреждения в Донбассе

Елена Север, ВладиМир и ЮрКисс посетили медучреждения в Донбассе

© Фото : предоставлено "Русской медиагруппой"Агитбригада "Русского радио", день медицинского работника
Агитбригада Русского радио, день медицинского работника - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : предоставлено "Русской медиагруппой"
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Агитбригада "Русского радио" в составе певицы Елены Север с сыновьями ВладиМиром (Владимир Киселев) и ЮрКиссом (Юрий Киселев) посетила Донбасс в преддверии Дня медицинского работника, сообщает пресс-служба "Русской медиагруппы".
Артисты побывали в Третьей горбольнице, а также в Центре охраны материнства и детства. Они не только привезли необходимое врачам оборудование, но и подарили им кофемашину.
© Фото : предоставлено "Русской медиагруппой"Агитбригада "Русского радио", день медицинского работника
Агитбригада Русского радио, день медицинского работника - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : предоставлено "Русской медиагруппой"
Агитбригада "Русского радио", день медицинского работника
Затем музыканты посетили Луганскую республиканскую клиническую больницу. Елена Север, ВладиМир, ЮрКисс и группа "Земляне" дали концерт и подарили учреждению коляски для перевозки раненых.
© Фото : предоставлено "Русской медиагруппой"Агитбригада "Русского радио", день медицинского работника
Агитбригада Русского радио, день медицинского работника - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Фото : предоставлено "Русской медиагруппой"
Агитбригада "Русского радио", день медицинского работника
Агитбригады выступили и в Москве 11 июня перед семьями военнослужащих. В концерте участвовали исполнители Нина Фокина, Сергей Арутюнов и IVAN (Александр Иванов).
«

"Я бы назвала выступления перед семьями военнослужащих особенными. Именно на таких мероприятиях невероятная атмосфера сплоченности, единства", – рассказала Нина Фокина.

Агитбригады "Русского радио" после спецоперации поддержали российских военных. Они давали концерты в Донецке, Луганске, Новороссийске, Севастополе и мобилизационных пунктах. Артисты также отправляли гуманитарную помощь жителям новых регионов и устраивали благотворительные выступления, чтобы поддержать соотечественников.
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ШоубизДонбасс"Русская медиагруппа"Группа "Земляне"ЗнаменитостиМузыкаврачи
 
 
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