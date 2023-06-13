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Путин призвал настроить систему ПВО на беспилотники - РИА Новости, 13.06.2023
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17:12 13.06.2023 (обновлено: 17:47 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pvo-1877851310.html
Путин призвал настроить систему ПВО на беспилотники
Путин призвал настроить систему ПВО на беспилотники - РИА Новости, 13.06.2023
Путин призвал настроить систему ПВО на беспилотники
Система противовоздушной обороны РФ настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения, это возможно,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:12
2023-06-13T17:47
россия
владимир путин
хмеймим
безопасность
москва
технологии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Система противовоздушной обороны РФ настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения, это возможно, заявил президент России Владимир Путин.На встрече с военными корреспондентами во вторник глава государства рассказал, что "у нас была ситуация, когда вот эти беспилотники залетели, к сожалению, на территорию Хмеймима, несколько гранат бросили - и у нас там потери были среди личного состава". Однако, по его словам, "достаточно быстро мы научились с ними бороться", это "иногда непросто, но решаемая задача", в том числе и в случае атак дронов по России."Здесь то же самое: нужно нашим структурам соответствующим принять необходимые решения, потому что традиционная система противовоздушной обороны, вы знаете наверняка, она же настроена на ракеты большие, на самолеты, а как правило беспилотники, о которых вы говорите, они из современных материалов легких, из дерева сделаны, достаточно сложно обнаруживать их", - сказал Путин.Он отметил, что работа в этом направлении идет и будет сделана. "Что касается Москвы и других крупных центров, у меня даже сомнений в этом нет. Но надо соответствующим образом наладить эту работу. И, конечно, было бы лучше, если бы это было сделано своевременно и на должном уровне. Эта работа проводится, и, уверен, эти задачи будут решены", - отметил президент РФ.
https://ria.ru/20230610/bespilotniki-1877347813.html
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россия, владимир путин, хмеймим, безопасность, москва, технологии
Россия, Владимир Путин, Хмеймим, Безопасность, Москва, Технологии
Путин призвал настроить систему ПВО на беспилотники

Путин призвал настроить российскую систему ПВО на современные беспилотники

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Система противовоздушной обороны РФ настроена на большие аппараты, а беспилотники маленькие, надо наладить работу и принять необходимые решения, это возможно, заявил президент России Владимир Путин.
На встрече с военными корреспондентами во вторник глава государства рассказал, что "у нас была ситуация, когда вот эти беспилотники залетели, к сожалению, на территорию Хмеймима, несколько гранат бросили - и у нас там потери были среди личного состава". Однако, по его словам, "достаточно быстро мы научились с ними бороться", это "иногда непросто, но решаемая задача", в том числе и в случае атак дронов по России.
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"Здесь то же самое: нужно нашим структурам соответствующим принять необходимые решения, потому что традиционная система противовоздушной обороны, вы знаете наверняка, она же настроена на ракеты большие, на самолеты, а как правило беспилотники, о которых вы говорите, они из современных материалов легких, из дерева сделаны, достаточно сложно обнаруживать их", - сказал Путин.
Он отметил, что работа в этом направлении идет и будет сделана. "Что касается Москвы и других крупных центров, у меня даже сомнений в этом нет. Но надо соответствующим образом наладить эту работу. И, конечно, было бы лучше, если бы это было сделано своевременно и на должном уровне. Эта работа проводится, и, уверен, эти задачи будут решены", - отметил президент РФ.
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РоссияВладимир ПутинХмеймимБезопасностьМоскваТехнологии
 
 
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