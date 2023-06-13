https://ria.ru/20230613/pvo-1877711606.html

Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров

Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров - РИА Новости, 13.06.2023

Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров

Только российские системы ПВО на сегодняшний день способны уничтожать гиперзвуковые ракеты, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T06:46

2023-06-13T06:46

2023-06-13T06:46

пмэф-2023

россия

киев

безопасность

денис мантуров

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Только российские системы ПВО на сегодняшний день способны уничтожать гиперзвуковые ракеты, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга - вице-премьер правительства Денис Мантуров. "Боевая авиация - самолеты и вертолеты – это та сфера, где мы сегодня превосходим конкурентов и по качеству, и по количеству. Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", - сказал вице-премьер. В России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним, например, относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, система С-350 "Витязь", комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С". Российская Федерация сегодня единственная страна в мире имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная - "Циркон". Гиперзвуковой "Кинжал" в рамках СВО неоднократно применялся по украинским военным объектам, в том числе с помощью этой ракеты был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве. Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, киев, безопасность, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), с-400 «триумф», с-500 (зенитный ракетный комплекс), зенитно-ракетная система с-350 "витязь"