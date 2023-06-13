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Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров - РИА Новости, 13.06.2023
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
Только российские системы ПВО на сегодняшний день способны уничтожать гиперзвуковые ракеты, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T06:46
2023-06-13T06:46
2023-06-13T06:46
пмэф-2023
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безопасность
денис мантуров
петербургский международный экономический форум (фонд)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Только российские системы ПВО на сегодняшний день способны уничтожать гиперзвуковые ракеты, сообщил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Минпромторга - вице-премьер правительства Денис Мантуров. "Боевая авиация - самолеты и вертолеты – это та сфера, где мы сегодня превосходим конкурентов и по качеству, и по количеству. Как и в целом по большинству направлений продукции ОПК: достаточно упомянуть тот факт, что только наши системы способны успешно противостоять нашему же уникальному гиперзвуковому оружию", - сказал вице-премьер. В России создан целый ряд новейших систем ПВО, превосходящих зарубежные аналоги. К ним, например, относятся системы ПВО/ПРО большой дальности С-400 и С-500, система С-350 "Витязь", комплексы "Бук-М3", "Тор-М2" и "Панцирь-С". Российская Федерация сегодня единственная страна в мире имеющая на вооружении гиперзвуковые ракеты, такие как авиационная ракета "Кинжал" и корабельная - "Циркон". Гиперзвуковой "Кинжал" в рамках СВО неоднократно применялся по украинским военным объектам, в том числе с помощью этой ракеты был уничтожен американский комплекс ПВО Patriot в Киеве. Петербургский международный экономический форум пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, киев, безопасность, денис мантуров, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), с-400 «триумф», с-500 (зенитный ракетный комплекс), зенитно-ракетная система с-350 "витязь"
ПМЭФ-2023, Россия, Киев, Безопасность, Денис Мантуров, Петербургский международный экономический форум (фонд), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), С-400 «Триумф», С-500 (зенитный ракетный комплекс), Зенитно-ракетная система С-350 "Витязь"
Только российская ПВО может сбивать гиперзвуковые ракеты, заявил Мантуров
Мантуров: только российские системы ПВО сегодня способны уничтожать гиперзвуковые ракеты