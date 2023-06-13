https://ria.ru/20230613/putin-1877883532.html
Путин оценил запас прочности экономик США и Европы
Путин оценил запас прочности экономик США и Европы - РИА Новости, 13.06.2023
Путин оценил запас прочности экономик США и Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что экономики США и Европы прочные, но производить вооружение в условиях рецессии непросто, учитывая оппозиционные... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:46
2023-06-13T18:46
2023-06-13T19:07
европа
сша
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экономики США и Европы прочные, но производить вооружение в условиях рецессии непросто, учитывая оппозиционные партии."О том, что они говорят, произведём то, произведём это – ну давайте, производите. В условиях рецессии всё не так просто. А потом, существуют же ещё оппозиционные партии, которые используют ситуацию, зажигают только так. <…> Запас прочности у европейской и американской экономик очень большой, это очевидно. Они высокотехнологичные, структура экономики очень развитая, они, в общем-то, мощные. Но проблем много", - сказал он во время встречи с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230613/uran-1877882145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, экономика, владимир путин, россия
Европа, США, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин оценил запас прочности экономик США и Европы
Путин об экономиках США и Европы: производить вооружения в условиях рецессии не просто