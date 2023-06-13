Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил запас прочности экономик США и Европы - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:46 13.06.2023 (обновлено: 19:07 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877883532.html
Путин оценил запас прочности экономик США и Европы
Путин оценил запас прочности экономик США и Европы - РИА Новости, 13.06.2023
Путин оценил запас прочности экономик США и Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что экономики США и Европы прочные, но производить вооружение в условиях рецессии непросто, учитывая оппозиционные... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:46
2023-06-13T19:07
европа
сша
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877852602_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_61fe8a37430da6eb4a39fcf9b7a58066.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экономики США и Европы прочные, но производить вооружение в условиях рецессии непросто, учитывая оппозиционные партии."О том, что они говорят, произведём то, произведём это – ну давайте, производите. В условиях рецессии всё не так просто. А потом, существуют же ещё оппозиционные партии, которые используют ситуацию, зажигают только так. &lt;…&gt; Запас прочности у европейской и американской экономик очень большой, это очевидно. Они высокотехнологичные, структура экономики очень развитая, они, в общем-то, мощные. Но проблем много", - сказал он во время встречи с военными корреспондентами.
https://ria.ru/20230613/uran-1877882145.html
европа
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877852602_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d2fcb0d0a34d0f1e3a549a43990d152d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, сша, экономика, владимир путин, россия
Европа, США, Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин оценил запас прочности экономик США и Европы

Путин об экономиках США и Европы: производить вооружения в условиях рецессии не просто

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что экономики США и Европы прочные, но производить вооружение в условиях рецессии непросто, учитывая оппозиционные партии.
«
"О том, что они говорят, произведём то, произведём это – ну давайте, производите. В условиях рецессии всё не так просто. А потом, существуют же ещё оппозиционные партии, которые используют ситуацию, зажигают только так. <…> Запас прочности у европейской и американской экономик очень большой, это очевидно. Они высокотехнологичные, структура экономики очень развитая, они, в общем-то, мощные. Но проблем много", - сказал он во время встречи с военными корреспондентами.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин объяснил, почему Запад готов дать Украине снаряды с ураном
Вчера, 18:38
 
ЕвропаСШАЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала