https://ria.ru/20230613/putin-1877875739.html

Путин рассказал, как на Украине создали анти-Россию

Путин рассказал, как на Украине создали анти-Россию - РИА Новости, 13.06.2023

Путин рассказал, как на Украине создали анти-Россию

Проблема в том, что на Украине создали "анти-Россию" и пытались вступить в НАТО, а альянс распахнул перед ними двери, там оборзели, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:21

2023-06-13T18:21

2023-06-13T18:40

в мире

украина

нато

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Проблема в том, что на Украине создали "анти-Россию" и пытались вступить в НАТО, а альянс распахнул перед ними двери, там оборзели, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что там сделали - это анти-Россию. Не просто создали анти-Россию, создали как основу собственного существования, создали эту анти-Россию и начали её укреплять. В этом проблема. Да и ещё НАТО", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он напомнил, что когда Украина получила независимость, то в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство."И кто же в 2008 году вдруг при полном здоровье, никаких крымских событий, ничего, вдруг заявили, что в НАТО хотят. А НАТО распахнуло перед ними двери, заявив на известном саммите в Бухаресте, что для Украины двери в НАТО открыты. Но мало того, что обманули всех подряд о том, что НАТО не будет расширяться на восток, но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО - не оборзели, нет? Полностью. Знают, что создают угрозу для нас. Нет, целенаправленно действуют при всех наших попытках наладить нормальные отношения", - возмутился глава государства.

https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877872283.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, нато, владимир путин