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Путин рассказал, как на Украине создали анти-Россию - РИА Новости, 13.06.2023
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18:21 13.06.2023 (обновлено: 18:40 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877875739.html
Путин рассказал, как на Украине создали анти-Россию
Путин рассказал, как на Украине создали анти-Россию - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал, как на Украине создали анти-Россию
Проблема в том, что на Украине создали "анти-Россию" и пытались вступить в НАТО, а альянс распахнул перед ними двери, там оборзели, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:21
2023-06-13T18:40
в мире
украина
нато
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Проблема в том, что на Украине создали "анти-Россию" и пытались вступить в НАТО, а альянс распахнул перед ними двери, там оборзели, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;То, что там сделали - это анти-Россию. Не просто создали анти-Россию, создали как основу собственного существования, создали эту анти-Россию и начали её укреплять. В этом проблема. Да и ещё НАТО&quot;, - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он напомнил, что когда Украина получила независимость, то в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство.&quot;И кто же в 2008 году вдруг при полном здоровье, никаких крымских событий, ничего, вдруг заявили, что в НАТО хотят. А НАТО распахнуло перед ними двери, заявив на известном саммите в Бухаресте, что для Украины двери в НАТО открыты. Но мало того, что обманули всех подряд о том, что НАТО не будет расширяться на восток, но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО - не оборзели, нет? Полностью. Знают, что создают угрозу для нас. Нет, целенаправленно действуют при всех наших попытках наладить нормальные отношения&quot;, - возмутился глава государства.
https://ria.ru/20230613/spetsoperatsiya-1877872283.html
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в мире, украина, нато, владимир путин
В мире, Украина, НАТО, Владимир Путин
Путин рассказал, как на Украине создали анти-Россию

Путин: на Украине создали анти-Россию и пытались вступить в НАТО, а альянс распахнул двери

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Проблема в том, что на Украине создали "анти-Россию" и пытались вступить в НАТО, а альянс распахнул перед ними двери, там оборзели, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"То, что там сделали - это анти-Россию. Не просто создали анти-Россию, создали как основу собственного существования, создали эту анти-Россию и начали её укреплять. В этом проблема. Да и ещё НАТО", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

Он напомнил, что когда Украина получила независимость, то в Декларации о независимости было написано, что это нейтральное государство.
«

"И кто же в 2008 году вдруг при полном здоровье, никаких крымских событий, ничего, вдруг заявили, что в НАТО хотят. А НАТО распахнуло перед ними двери, заявив на известном саммите в Бухаресте, что для Украины двери в НАТО открыты. Но мало того, что обманули всех подряд о том, что НАТО не будет расширяться на восток, но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО - не оборзели, нет? Полностью. Знают, что создают угрозу для нас. Нет, целенаправленно действуют при всех наших попытках наладить нормальные отношения", - возмутился глава государства.

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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