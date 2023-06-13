В ходе СВО стало понятно, что армии многого не хватает, заявил Путин
Путин: армии количественно не хватает высокоточных боеприпасов, средств связи и БПЛА
© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российской армии многих вещей не хватает: высокоточных боеприпасов, средств связи, БПЛА - они есть, но вопрос в количестве, заявил президент РФ Владимир Путин.
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"Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает: это высокоточные боеприпасы, средства связи, летательные аппараты - вот эти беспилотники и так далее. Они у нас [есть], но нам, к сожалению, их не хватает количественно", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
Президент отметил, что в разговоре с бойцами, которые находятся на линии фронта, звучали просьбы о дополнительном выделении средств контрбатарейной борьбы.
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"Уже несколько танков уничтожены, в том числе и беспилотниками-камикадзе. Эффективно очень используют. Наверное, гораздо эффективнее, чем те средства, которые есть у противника, но их не хватает, и "Орланов" не хватает, и качество "Орланов" нужно повышать, хотя они свою задачу выполняют. То есть много того, чего нужно - средства противотанковой борьбы современные нужны, да и танки современные нужны", - отметил он.