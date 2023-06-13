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В ходе СВО стало понятно, что армии многого не хватает, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:13 13.06.2023 (обновлено: 23:19 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877872576.html
В ходе СВО стало понятно, что армии многого не хватает, заявил Путин
В ходе СВО стало понятно, что армии многого не хватает, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
В ходе СВО стало понятно, что армии многого не хватает, заявил Путин
Российской армии многих вещей не хватает: высокоточных боеприпасов, средств связи, БПЛА - они есть, но вопрос в количестве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:13
2023-06-13T23:19
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
владимир путин
технологии
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российской армии многих вещей не хватает: высокоточных боеприпасов, средств связи, БПЛА - они есть, но вопрос в количестве, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает: это высокоточные боеприпасы, средства связи, летательные аппараты - вот эти беспилотники и так далее. Они у нас [есть], но нам, к сожалению, их не хватает количественно", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. Президент отметил, что в разговоре с бойцами, которые находятся на линии фронта, звучали просьбы о дополнительном выделении средств контрбатарейной борьбы. "Уже несколько танков уничтожены, в том числе и беспилотниками-камикадзе. Эффективно очень используют. Наверное, гораздо эффективнее, чем те средства, которые есть у противника, но их не хватает, и "Орланов" не хватает, и качество "Орланов" нужно повышать, хотя они свою задачу выполняют. То есть много того, чего нужно - средства противотанковой борьбы современные нужны, да и танки современные нужны", - отметил он.
https://ria.ru/20230613/vooruzheniya-1877871687.html
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безопасность, россия, владимир путин, технологии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Владимир Путин, Технологии
В ходе СВО стало понятно, что армии многого не хватает, заявил Путин

Путин: армии количественно не хватает высокоточных боеприпасов, средств связи и БПЛА

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российской армии многих вещей не хватает: высокоточных боеприпасов, средств связи, БПЛА - они есть, но вопрос в количестве, заявил президент РФ Владимир Путин.
«
"Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает: это высокоточные боеприпасы, средства связи, летательные аппараты - вот эти беспилотники и так далее. Они у нас [есть], но нам, к сожалению, их не хватает количественно", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
Президент отметил, что в разговоре с бойцами, которые находятся на линии фронта, звучали просьбы о дополнительном выделении средств контрбатарейной борьбы.
«
"Уже несколько танков уничтожены, в том числе и беспилотниками-камикадзе. Эффективно очень используют. Наверное, гораздо эффективнее, чем те средства, которые есть у противника, но их не хватает, и "Орланов" не хватает, и качество "Орланов" нужно повышать, хотя они свою задачу выполняют. То есть много того, чего нужно - средства противотанковой борьбы современные нужны, да и танки современные нужны", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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