https://ria.ru/20230613/putin-1877872576.html

В ходе СВО стало понятно, что армии многого не хватает, заявил Путин

В ходе СВО стало понятно, что армии многого не хватает, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

В ходе СВО стало понятно, что армии многого не хватает, заявил Путин

Российской армии многих вещей не хватает: высокоточных боеприпасов, средств связи, БПЛА - они есть, но вопрос в количестве, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:13

2023-06-13T18:13

2023-06-13T23:19

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

владимир путин

технологии

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российской армии многих вещей не хватает: высокоточных боеприпасов, средств связи, БПЛА - они есть, но вопрос в количестве, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, в ходе СВО стало понятно, что многих вещей не хватает: это высокоточные боеприпасы, средства связи, летательные аппараты - вот эти беспилотники и так далее. Они у нас [есть], но нам, к сожалению, их не хватает количественно", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник. Президент отметил, что в разговоре с бойцами, которые находятся на линии фронта, звучали просьбы о дополнительном выделении средств контрбатарейной борьбы. "Уже несколько танков уничтожены, в том числе и беспилотниками-камикадзе. Эффективно очень используют. Наверное, гораздо эффективнее, чем те средства, которые есть у противника, но их не хватает, и "Орланов" не хватает, и качество "Орланов" нужно повышать, хотя они свою задачу выполняют. То есть много того, чего нужно - средства противотанковой борьбы современные нужны, да и танки современные нужны", - отметил он.

https://ria.ru/20230613/vooruzheniya-1877871687.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, владимир путин, технологии