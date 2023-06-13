https://ria.ru/20230613/putin-1877869367.html
Спецоперация выявила "паркетных" генералов, заявил Путин
Спецоперация выявила "паркетных" генералов, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Спецоперация выявила "паркетных" генералов, заявил Путин
Российская спецоперация выявила "паркетных" генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, заявил... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:02
2023-06-13T18:02
2023-06-13T18:36
специальная военная операция на украине
владимир путин
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская спецоперация выявила "паркетных" генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, заявил президент РФ Владимир Путин."Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что "паркетные" генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И, наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html
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"Таких людей надо искать и тащить наверх". Путин о поддержке реальных героев СВО
"Таких людей надо искать и тащить наверх". Путин о поддержке реальных героев СВО
2023-06-13T18:02
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владимир путин, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Вооруженные силы РФ, Россия
Спецоперация выявила "паркетных" генералов, заявил Путин
Путин: спецоперация выявила как "паркетных" генералов, так и эффективных военных
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская спецоперация выявила "паркетных" генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что "паркетные" генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И, наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
СМИ: российская тактика на Украине "сломала хребет генералам НАТО"