https://ria.ru/20230613/putin-1877869367.html

Спецоперация выявила "паркетных" генералов, заявил Путин

Спецоперация выявила "паркетных" генералов, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Спецоперация выявила "паркетных" генералов, заявил Путин

Российская спецоперация выявила "паркетных" генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, заявил... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:02

2023-06-13T18:02

2023-06-13T18:36

специальная военная операция на украине

владимир путин

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Российская спецоперация выявила "паркетных" генералов, которые неэффективны, но также сейчас из тени вышли другие – эффективные и нужные военнослужащие, заявил президент РФ Владимир Путин."Началась специальная военная операция. Очень быстро начали понимать, что "паркетные" генералы, таких в любой армии мира в условиях мирного времени более чем достаточно везде, они, мягко говоря, неэффективны. И, наоборот, начали появляться люди, которые вроде бы сидели в тени, их не видно было, не слышно, а оказалось, что они очень эффективные и нужные", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.

https://ria.ru/20230517/strategiya-1872409249.html

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"Таких людей надо искать и тащить наверх". Путин о поддержке реальных героев СВО "Таких людей надо искать и тащить наверх". Путин о поддержке реальных героев СВО 2023-06-13T18:02 true PT1M27S

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владимир путин, вооруженные силы рф, россия