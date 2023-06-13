https://ria.ru/20230613/putin-1877869188.html

Путин задал военкорам вопрос, надо ли доходить до Киева

Путин задал военкорам вопрос, надо ли доходить до Киева - РИА Новости, 13.06.2023

Путин задал военкорам вопрос, надо ли доходить до Киева

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами задал им риторический вопрос, надо ли доходить до Киева российским военнослужащим, и... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T18:02

2023-06-13T18:02

2023-06-13T18:05

специальная военная операция на украине

киев

владимир путин

безопасность

россия

новороссия

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами задал им риторический вопрос, надо ли доходить до Киева российским военнослужащим, и сообщил, что на этот вопрос может ответить только он сам."Наши войска были у Киева. Во-первых, мы там договорились, и получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию, правда, они (украинские власти – ред.) его выкинули", - сказал Путин и добавил, что вопросы мобилизации должны решаться в зависимости от того, какие цели ставит РФ."Но все-таки за это время мы вышли туда, где мы стоим, а это практически вся Новороссия и значительная часть Донецка с выходом к Азовскому морю и Мариуполю, и практически вся, за небольшим исключением, ЛНР. Нам нужно туда возвращаться или нет? Я почему такой риторический вопрос задаю? Ясно, что просто ответа на это нет, я сам могу на него только ответить", - добавил президент.

https://ria.ru/20230613/poteri-1877855022.html

киев

россия

новороссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, владимир путин, безопасность, россия, новороссия