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Путин задал военкорам вопрос, надо ли доходить до Киева - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 13.06.2023 (обновлено: 18:05 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877869188.html
Путин задал военкорам вопрос, надо ли доходить до Киева
Путин задал военкорам вопрос, надо ли доходить до Киева - РИА Новости, 13.06.2023
Путин задал военкорам вопрос, надо ли доходить до Киева
Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами задал им риторический вопрос, надо ли доходить до Киева российским военнослужащим, и... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T18:02
2023-06-13T18:05
специальная военная операция на украине
киев
владимир путин
безопасность
россия
новороссия
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами задал им риторический вопрос, надо ли доходить до Киева российским военнослужащим, и сообщил, что на этот вопрос может ответить только он сам."Наши войска были у Киева. Во-первых, мы там договорились, и получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию, правда, они (украинские власти – ред.) его выкинули", - сказал Путин и добавил, что вопросы мобилизации должны решаться в зависимости от того, какие цели ставит РФ."Но все-таки за это время мы вышли туда, где мы стоим, а это практически вся Новороссия и значительная часть Донецка с выходом к Азовскому морю и Мариуполю, и практически вся, за небольшим исключением, ЛНР. Нам нужно туда возвращаться или нет? Я почему такой риторический вопрос задаю? Ясно, что просто ответа на это нет, я сам могу на него только ответить", - добавил президент.
https://ria.ru/20230613/poteri-1877855022.html
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киев, владимир путин, безопасность, россия, новороссия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Владимир Путин, Безопасность, Россия, Новороссия
Путин задал военкорам вопрос, надо ли доходить до Киева

Путин заявил, что на риторический вопрос, надо ли дойти до Киева, может ответить только он

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военными корреспондентами в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами задал им риторический вопрос, надо ли доходить до Киева российским военнослужащим, и сообщил, что на этот вопрос может ответить только он сам.
"Наши войска были у Киева. Во-первых, мы там договорились, и получился неплохой договор о том, как можно мирными средствами урегулировать сегодняшнюю ситуацию, правда, они (украинские власти – ред.) его выкинули", - сказал Путин и добавил, что вопросы мобилизации должны решаться в зависимости от того, какие цели ставит РФ.
"Но все-таки за это время мы вышли туда, где мы стоим, а это практически вся Новороссия и значительная часть Донецка с выходом к Азовскому морю и Мариуполю, и практически вся, за небольшим исключением, ЛНР. Нам нужно туда возвращаться или нет? Я почему такой риторический вопрос задаю? Ясно, что просто ответа на это нет, я сам могу на него только ответить", - добавил президент.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевВладимир ПутинБезопасностьРоссияНовороссия
 
 
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