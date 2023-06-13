https://ria.ru/20230613/putin-1877865241.html
Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин
Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин
Западные страны имеют свои геополитические цели в отношении России, но они никогда этого не добьются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:52
2023-06-13T17:52
2023-06-13T17:56
россия
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877850459_0:0:3059:1721_1920x0_80_0_0_7485d6930d1e2a323d2b66047d230ed0.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны имеют свои геополитические цели в отношении России, но они никогда этого не добьются, заявил президент РФ Владимир Путин."У них (западных стран) свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он добавил, что эти страны должны "в конце концов осознать", что не добьются упомянутых целей."Но я думаю, что постепенно осознание к ним придет", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230613/putin-1877842474.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877850459_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_7db19b16fd5f422294009d15bc07cf6c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин
Путин: у Запада свои геополитические цели против России, но он никогда этого не добьется