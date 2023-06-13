https://ria.ru/20230613/putin-1877865241.html

Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин

Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин

Западные страны имеют свои геополитические цели в отношении России, но они никогда этого не добьются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:52

2023-06-13T17:52

2023-06-13T17:56

россия

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны имеют свои геополитические цели в отношении России, но они никогда этого не добьются, заявил президент РФ Владимир Путин."У них (западных стран) свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он добавил, что эти страны должны "в конце концов осознать", что не добьются упомянутых целей."Но я думаю, что постепенно осознание к ним придет", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230613/putin-1877842474.html

россия

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, в мире