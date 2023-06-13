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Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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17:52 13.06.2023 (обновлено: 17:56 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877865241.html
Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин
Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин
Западные страны имеют свои геополитические цели в отношении России, но они никогда этого не добьются, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:52
2023-06-13T17:56
россия
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны имеют свои геополитические цели в отношении России, но они никогда этого не добьются, заявил президент РФ Владимир Путин.&quot;У них (западных стран) свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются&quot;, - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Он добавил, что эти страны должны "в конце концов осознать", что не добьются упомянутых целей."Но я думаю, что постепенно осознание к ним придет", - отметил Путин.
https://ria.ru/20230613/putin-1877842474.html
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Запад не добьется своих геополитических целей против России, заявил Путин

Путин: у Запада свои геополитические цели против России, но он никогда этого не добьется

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Западные страны имеют свои геополитические цели в отношении России, но они никогда этого не добьются, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"У них (западных стран) свои геополитические цели в отношении России, которых они никогда не добьются", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

Он добавил, что эти страны должны "в конце концов осознать", что не добьются упомянутых целей.
«
"Но я думаю, что постепенно осознание к ним придет", - отметил Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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