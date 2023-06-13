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Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/putin-1877856653.html
Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена
Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена
"Прилеты" в Белгородскую область - это плохо, можно было предположить это и лучше подготовиться, но проблема будет решена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:24
2023-06-13T17:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Прилеты" в Белгородскую область - это плохо, можно было предположить это и лучше подготовиться, но проблема будет решена, заявил президент РФ Владимир Путин. &quot;Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться&quot;, - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Глава государства заверил при этом, что "проблема будет решена".
https://ria.ru/20230613/putin-1877854275.html
белгородская область
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белгородская область, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена

Путин: прилеты в Белгородскую область — это плохо, но проблема будет решена

© РИА Новости / Давид НарманияДетская площадка в Шебекино
Детская площадка в Шебекино - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Детская площадка в Шебекино. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Прилеты" в Белгородскую область - это плохо, можно было предположить это и лучше подготовиться, но проблема будет решена, заявил президент РФ Владимир Путин.
«

"Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.

Глава государства заверил при этом, что "проблема будет решена".
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область
Вчера, 17:17
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьРоссияВладимир Путин
 
 
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