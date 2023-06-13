https://ria.ru/20230613/putin-1877856653.html
Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена
Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена - РИА Новости, 13.06.2023
Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена
"Прилеты" в Белгородскую область - это плохо, можно было предположить это и лучше подготовиться, но проблема будет решена, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:24
2023-06-13T17:24
2023-06-13T17:24
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. "Прилеты" в Белгородскую область - это плохо, можно было предположить это и лучше подготовиться, но проблема будет решена, заявил президент РФ Владимир Путин. "Безусловно, ничего хорошего в этом нет, но, в принципе, можно было бы это предположить, что противник вести себя будет таким образом, и можно было бы, наверное, лучше подготовиться", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Глава государства заверил при этом, что "проблема будет решена".
https://ria.ru/20230613/putin-1877854275.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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белгородская область, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Владимир Путин
Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена
Путин: прилеты в Белгородскую область — это плохо, но проблема будет решена