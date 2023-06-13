https://ria.ru/20230613/putin-1877856484.html
Путин рассказал об атаке на Шахтерском направлении
Путин рассказал об атаке на Шахтерском направлении - РИА Новости, 13.06.2023
Путин рассказал об атаке на Шахтерском направлении
Идёт атака со стороны Украины на шахтёрском направлении с использованием танков и бронемашин, до переднего края не дошли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:23
2023-06-13T17:23
2023-06-13T17:23
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украина
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Идёт атака со стороны Украины на шахтёрском направлении с использованием танков и бронемашин, до переднего края не дошли, заявил президент РФ Владимир Путин. "На шахтёрском направлении - с утра прямо атака. До ста человек личного состава, четыре танка, две бронемашины (с украинской стороны - ред.)", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Он уточнил, что также атака со стороны Украины идёт на времевском направлении. "Тоже несколько танков, несколько бронемашин. Атака по нескольким направлениям. Уничтожены несколько танков, несколько бронемашин. Нанесено огневое поражение по личному составу. До переднего края не дошли", - уточнил глава государства.
https://ria.ru/20230613/putin-1877854275.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, владимир путин
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал об атаке на Шахтерском направлении
Путин: на Шахтерском направлении идет атака со стороны ВСУ с использованием танков
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Идёт атака со стороны Украины на шахтёрском направлении с использованием танков и бронемашин, до переднего края не дошли, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На шахтёрском направлении - с утра прямо атака. До ста человек личного состава, четыре танка, две бронемашины (с украинской стороны - ред.)", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
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Он уточнил, что также атака со стороны Украины идёт на времевском направлении.
"Тоже несколько танков, несколько бронемашин. Атака по нескольким направлениям. Уничтожены несколько танков, несколько бронемашин. Нанесено огневое поражение по личному составу. До переднего края не дошли", - уточнил глава государства.
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