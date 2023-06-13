https://ria.ru/20230613/putin-1877856484.html

Путин рассказал об атаке на Шахтерском направлении

Путин рассказал об атаке на Шахтерском направлении - РИА Новости, 13.06.2023

Путин рассказал об атаке на Шахтерском направлении

Идёт атака со стороны Украины на шахтёрском направлении с использованием танков и бронемашин, до переднего края не дошли, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:23

2023-06-13T17:23

2023-06-13T17:23

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владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Идёт атака со стороны Украины на шахтёрском направлении с использованием танков и бронемашин, до переднего края не дошли, заявил президент РФ Владимир Путин. "На шахтёрском направлении - с утра прямо атака. До ста человек личного состава, четыре танка, две бронемашины (с украинской стороны - ред.)", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами. Он уточнил, что также атака со стороны Украины идёт на времевском направлении. "Тоже несколько танков, несколько бронемашин. Атака по нескольким направлениям. Уничтожены несколько танков, несколько бронемашин. Нанесено огневое поражение по личному составу. До переднего края не дошли", - уточнил глава государства.

https://ria.ru/20230613/putin-1877854275.html

https://ria.ru/20230613/naemniki-1877849868.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, владимир путин