https://ria.ru/20230613/putin-1877854275.html
Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область
Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 13.06.2023
Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область
Проблема с атаками на Белгородскую область есть, она связана с желанием отвлечь российские силы и средства на эту сторону с других критических для Киева... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:17
2023-06-13T17:17
2023-06-13T17:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
киев
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Проблема с атаками на Белгородскую область есть, она связана с желанием отвлечь российские силы и средства на эту сторону с других критических для Киева направлений, но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан, заявил президент России Владимир Путин."Что касается приграничных территорий, то проблема есть, связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления ВСУ", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник."Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, есть", - добавил президент.
https://ria.ru/20230613/putin-1877856653.html
белгородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область
Путин об атаках на Белгородскую область: Киев хочет отвлечь российские силы на эту сторону