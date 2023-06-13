https://ria.ru/20230613/putin-1877854275.html

Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область

Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 13.06.2023

Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область

Проблема с атаками на Белгородскую область есть, она связана с желанием отвлечь российские силы и средства на эту сторону с других критических для Киева... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:17

2023-06-13T17:17

2023-06-13T17:46

специальная военная операция на украине

белгородская область

киев

вооруженные силы украины

украина

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Проблема с атаками на Белгородскую область есть, она связана с желанием отвлечь российские силы и средства на эту сторону с других критических для Киева направлений, но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан, заявил президент России Владимир Путин."Что касается приграничных территорий, то проблема есть, связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления ВСУ", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник."Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, есть", - добавил президент.

https://ria.ru/20230613/putin-1877856653.html

белгородская область

киев

украина

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

белгородская область, киев, вооруженные силы украины, украина, владимир путин