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Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 13.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:17 13.06.2023 (обновлено: 17:46 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877854275.html
Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область
Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область - РИА Новости, 13.06.2023
Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область
Проблема с атаками на Белгородскую область есть, она связана с желанием отвлечь российские силы и средства на эту сторону с других критических для Киева... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:17
2023-06-13T17:46
специальная военная операция на украине
белгородская область
киев
вооруженные силы украины
украина
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Проблема с атаками на Белгородскую область есть, она связана с желанием отвлечь российские силы и средства на эту сторону с других критических для Киева направлений, но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан, заявил президент России Владимир Путин."Что касается приграничных территорий, то проблема есть, связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления ВСУ", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник."Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, есть", - добавил президент.
https://ria.ru/20230613/putin-1877856653.html
белгородская область
киев
украина
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белгородская область, киев, вооруженные силы украины, украина, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Киев, Вооруженные силы Украины, Украина, Владимир Путин
Путин высказался об атаках ВСУ на Белгородскую область

Путин об атаках на Белгородскую область: Киев хочет отвлечь российские силы на эту сторону

© РИА Новости / Давид НарманияВъезд в Шебекино
Въезд в Шебекино - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Въезд в Шебекино. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Проблема с атаками на Белгородскую область есть, она связана с желанием отвлечь российские силы и средства на эту сторону с других критических для Киева направлений, но мы должны сделать все, чтобы обезопасить наших граждан, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Что касается приграничных территорий, то проблема есть, связана она в основном с желанием отвлечь наши силы и средства на эту сторону, отвести часть подразделений с тех направлений, которые считаются наиболее важными и критичными с точки зрения возможного наступления ВСУ", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
«
"Конечно, мы должны обезопасить наших граждан. Но возможность обстреливать нашу территорию с территории Украины, она, конечно, есть", - добавил президент.
Детская площадка в Шебекино - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин заявил, что проблема обстрелов Белгородской области будет решена
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьКиевВооруженные силы УкраиныУкраинаВладимир Путин
 
 
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