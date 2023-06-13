https://ria.ru/20230613/putin-1877850996.html

Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС

Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2023

Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС

Разрушение Каховской ГЭС, вследствие которого произошел неконтролируемый сброс воды, сорвало украинское контрнаступление на данном направлении, но для РФ был бы РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:11

2023-06-13T17:11

2023-06-13T19:06

специальная военная операция на украине

разрушение каховской гэс

владимир путин

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС, вследствие которого произошел неконтролируемый сброс воды, сорвало украинское контрнаступление на данном направлении, но для РФ был бы лучше, если бы ВСУ там наступали, поскольку им было бы совсем трудно выполнять свои задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник."Скажу странную вещь, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению – почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось", - сказал Путин.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о катастрофе на Каховской ГЭС Путин о катастрофе на Каховской ГЭС 2023-06-13T17:11 true PT1M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

разрушение каховской гэс, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, россия