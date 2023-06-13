https://ria.ru/20230613/putin-1877850996.html
Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС
Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2023
Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС, вследствие которого произошел неконтролируемый сброс воды, сорвало украинское контрнаступление на данном направлении, но для РФ был бы РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:11
2023-06-13T17:11
2023-06-13T19:06
специальная военная операция на украине
разрушение каховской гэс
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС, вследствие которого произошел неконтролируемый сброс воды, сорвало украинское контрнаступление на данном направлении, но для РФ был бы лучше, если бы ВСУ там наступали, поскольку им было бы совсем трудно выполнять свои задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник."Скажу странную вещь, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению – почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось", - сказал Путин.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Путин о катастрофе на Каховской ГЭС
Путин о катастрофе на Каховской ГЭС
2023-06-13T17:11
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PT1M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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разрушение каховской гэс, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС
Путин о ЧП на Каховской ГЭС: лучше бы Украина наступала, чем эта трагедия