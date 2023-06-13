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Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 13.06.2023 (обновлено: 19:06 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877850996.html
Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС
Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС - РИА Новости, 13.06.2023
Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС
Разрушение Каховской ГЭС, вследствие которого произошел неконтролируемый сброс воды, сорвало украинское контрнаступление на данном направлении, но для РФ был бы РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:11
2023-06-13T19:06
специальная военная операция на украине
разрушение каховской гэс
владимир путин
вооруженные силы украины
украина
россия
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС, вследствие которого произошел неконтролируемый сброс воды, сорвало украинское контрнаступление на данном направлении, но для РФ был бы лучше, если бы ВСУ там наступали, поскольку им было бы совсем трудно выполнять свои задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.&quot;Скажу странную вещь, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению – почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось&quot;, - сказал Путин.В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
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Путин о катастрофе на Каховской ГЭС
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разрушение каховской гэс, владимир путин, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Разрушение Каховской ГЭС, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Путин прокомментировал ЧП на Каховской ГЭС

Путин о ЧП на Каховской ГЭС: лучше бы Украина наступала, чем эта трагедия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Разрушение Каховской ГЭС, вследствие которого произошел неконтролируемый сброс воды, сорвало украинское контрнаступление на данном направлении, но для РФ был бы лучше, если бы ВСУ там наступали, поскольку им было бы совсем трудно выполнять свои задачи, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.
«

"Скажу странную вещь, но тем не менее. К сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению – почему? Потому что лучше бы они там наступали. Для нас лучше, потому что для них было бы совсем плохо там наступать. Поскольку такой разлив произошел, то, соответственно, и наступление не состоялось", - сказал Путин.

В ночь на 6 июня на Каховской ГЭС произошло разрушение верхней части станции, вследствие чего пошел неконтролируемый сброс воды. Путин назвал происшедшее варварской акцией киевского режима и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
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Специальная военная операция на УкраинеРазрушение Каховской ГЭСВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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