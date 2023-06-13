https://ria.ru/20230613/putin-1877847571.html

Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин

Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин

Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T17:00

2023-06-13T17:00

2023-06-13T17:12

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

безопасность

донбасс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/08/1850631765_0:0:3138:1765_1920x0_80_0_0_fca93aa25c2c0aff60327e5487f9f2f6.jpg

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин."Демилитаризация – мы постепенно, методично этим занимаемся", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230613/tseli-1877841657.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, владимир путин, безопасность, донбасс, в мире