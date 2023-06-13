https://ria.ru/20230613/putin-1877847571.html
Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин
Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин
Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:00
2023-06-13T17:00
2023-06-13T17:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
безопасность
донбасс
в мире
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин."Демилитаризация – мы постепенно, методично этим занимаемся", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230613/tseli-1877841657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Безопасность, Донбасс, В мире
Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин
Путин заявил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины