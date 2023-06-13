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Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 13.06.2023 (обновлено: 17:12 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877847571.html
Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин
Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин
Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:00
2023-06-13T17:12
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
безопасность
донбасс
в мире
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин."Демилитаризация – мы постепенно, методично этим занимаемся", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230613/tseli-1877841657.html
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россия, украина, владимир путин, безопасность, донбасс, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, Безопасность, Донбасс, В мире
Россия занимается демилитаризацией Украины, заявил Путин

Путин заявил, что Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Россия постепенно и методично занимается демилитаризацией Украины, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Демилитаризация – мы постепенно, методично этим занимаемся", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Путин о целях СВО: Ничего мы менять не будем - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин высказался о целях спецоперации
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