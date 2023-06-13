https://ria.ru/20230613/putin-1877847474.html
Происходящее на Украине никогда не устроит Россию, заявил Путин
Происходящее на Украине никогда не устроит Россию, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023
Происходящее на Украине никогда не устроит Россию, заявил Путин
Происходящее сейчас на Украине, никогда не устроит Россию, где не будет ничего неонацистского, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T17:05
2023-06-13T17:05
2023-06-13T17:28
украина
россия
владимир путин
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Происходящее сейчас на Украине, никогда не устроит Россию, где не будет ничего неонацистского, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что там (на Украине) происходит, конечно, нас в историческом плане никогда не устроит. Когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос, а нам задавали встречный: но у нас нет ничего неонацистского, чего вы от нас хотите. Хотя бы, чтоб в законе там ввели соответствующие ограничения, в целом об этом тоже договорились в ходе того раунда переговоров до того, как наши войска отошли от Киева, после они выбросили все наши договоренности", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230613/tseli-1877841657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, россия, владимир путин
Украина, Россия, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине
Происходящее на Украине никогда не устроит Россию, заявил Путин
Путин: происходящее на Украине не устраивает Россию, где не будет ничего неонацистского