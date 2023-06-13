https://ria.ru/20230613/putin-1877845465.html

На место Ленина на Украине поставили фашиста Бандеру, заявил Путин

На место Ленина на Украине поставили фашиста Бандеру, заявил Путин - РИА Новости, 13.06.2023

На место Ленина на Украине поставили фашиста Бандеру, заявил Путин

Памятники Владимиру Ленину сбрасывают на Украине с пьедестала, а на его место ставят фашиста Степана Бандеру, которого возвели в ранг национального героя,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:56

2023-06-13T16:56

2023-06-13T17:16

украина

владимир путин

в мире

степан бандера

владимир ленин (владимир ульянов)

россия

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Памятники Владимиру Ленину сбрасывают на Украине с пьедестала, а на его место ставят фашиста Степана Бандеру, которого возвели в ранг национального героя, заявил президент России Владимир Путин."Таких вот ублюдков, как Бандера, подняли на пьедестал. Не хотят они коммунизма - Бог с ним. А кто хочет-то сегодня? Сбрасывают основателя Украины Ленина с пьедестала, но ладно - это их дело, но на это место Бандеру ставят. Это же фашист", - сказал Путин на встрече с военными корреспондентами во вторник.Президент России добавил, что удивлен, как президент Украины, у которого в жилах течет еврейская кровь, может поддерживать неонацистов."Я не понимаю этого, когда они (нацисты) просто уничтожали гражданское еврейское население. Этого человека возвели в ранг национального героя с иже с ним подобных, и теперь с этими плакатами разгуливают", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230613/putin-1877847474.html

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Дарья Буймова

украина, владимир путин, в мире, степан бандера, владимир ленин (владимир ульянов), россия