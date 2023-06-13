https://ria.ru/20230613/putin-1877836757.html
Путин подписал закон о захоронении добровольцев на воинских кладбищах
Путин подписал закон о захоронении добровольцев на воинских кладбищах - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о захоронении добровольцев на воинских кладбищах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому добровольцы, содействующие выполнению задач ВС РФ, смогут быть захоронены на воинских... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:34
2023-06-13T16:34
2023-06-13T16:38
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому добровольцы, содействующие выполнению задач ВС РФ, смогут быть захоронены на воинских кладбищах, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Воинские кладбища предназначены для погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, участников войны, лиц, уволенных с военной службы (службы), граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в тексте пояснительной записки. Кроме того, закон предусматривает, что на воинское захоронение должны быть установлены надписи с информацией о воинском захоронении, которые должны включать в себя историческую справку, содержащую сведения о событиях, в честь которых были установлены мемориальные сооружения, информацию о подвиге погибших при защите Отечества. Информационные надписи и обозначения, согласно закону, также могут включать в себя QR-коды.
https://ria.ru/20230420/chinovniki-1866638971.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин подписал закон о захоронении добровольцев на воинских кладбищах
Добровольцев, помогающих выполнению задач ВС, можно будет хоронить на воинских кладбищах
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому добровольцы, содействующие выполнению задач ВС РФ, смогут быть захоронены на воинских кладбищах, соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
"Воинские кладбища предназначены для погребения умерших (погибших) военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, сотрудников органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации, участников войны, лиц, уволенных с военной службы (службы), граждан, пребывавших в добровольческих формированиях, лиц, заключивших контракт (имевших иные правоотношения) с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации", - говорится в тексте пояснительной записки.
Кроме того, закон предусматривает, что на воинское захоронение должны быть установлены надписи с информацией о воинском захоронении, которые должны включать в себя историческую справку, содержащую сведения о событиях, в честь которых были установлены мемориальные сооружения, информацию о подвиге погибших при защите Отечества. Информационные надписи и обозначения, согласно закону, также могут включать в себя QR-коды.
Муниципальные чиновники-добровольцы показали верность Родине, заявил Путин