Рейтинг@Mail.ru
Шольц заявил, что у него мало поводов для разговора с Путиным - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/putin-1877830096.html
Шольц заявил, что у него мало поводов для разговора с Путиным
Шольц заявил, что у него мало поводов для разговора с Путиным - РИА Новости, 13.06.2023
Шольц заявил, что у него мало поводов для разговора с Путиным
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Nürnberger Nachrichten, что нынешнее развитие конфликта на Украине давало ему мало поводов для разговора с РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T16:17
2023-06-13T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
владимир путин
олаф шольц
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772962622_0:135:3400:2048_1920x0_80_0_0_0accffe1da87ba7b838d3e98d0b6bfd4.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Nürnberger Nachrichten, что нынешнее развитие конфликта на Украине давало ему мало поводов для разговора с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что проведет переговоры, когда настанет нужное время. "Последний телефонный разговор был в декабре прошлого года. Нынешнее развитие войны в последнее время дает мало поводов для разговора, однако я снова это сделаю в нужное время для продвижения наших целей," - сказал Шольц. На прошлой неделе Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером. Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с РФ "в надежде на какие-то подвижки". Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
https://ria.ru/20230613/zapad-1877687838.html
https://ria.ru/20230608/pomosch-1876861608.html
https://ria.ru/20230519/oshibka-1873053827.html
россия
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0f/1772962622_1397:545:3400:2048_1920x0_80_0_0_ff2ae57286373858ce11d919e2d6be40.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, владимир путин, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Владимир Путин, Олаф Шольц, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Шольц заявил, что у него мало поводов для разговора с Путиным

Шольц заявил, что ситуация на Украине дает ему мало поводов для разговора с Путиным

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Nürnberger Nachrichten, что нынешнее развитие конфликта на Украине давало ему мало поводов для разговора с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что проведет переговоры, когда настанет нужное время.
"Последний телефонный разговор был в декабре прошлого года. Нынешнее развитие войны в последнее время дает мало поводов для разговора, однако я снова это сделаю в нужное время для продвижения наших целей," - сказал Шольц.
Флаги Евросоюза и США - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
От Блинкена до Шольца: США и Европа привыкают, что мир от них отмахивается
Вчера, 08:00
На прошлой неделе Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером.
Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с РФ "в надежде на какие-то подвижки".
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Шольц призвал готовиться к тому, что придется еще долго помогать Украине
8 июня, 10:02
Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.
Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 19.05.2023
Захарова назвала самую большую ошибку Шольца
19 мая, 23:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияВладимир ПутинОлаф ШольцУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала