https://ria.ru/20230613/putin-1877830096.html

Шольц заявил, что у него мало поводов для разговора с Путиным

Шольц заявил, что у него мало поводов для разговора с Путиным - РИА Новости, 13.06.2023

Шольц заявил, что у него мало поводов для разговора с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Nürnberger Nachrichten, что нынешнее развитие конфликта на Украине давало ему мало поводов для разговора с РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T16:17

2023-06-13T16:17

2023-06-13T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

россия

германия

владимир путин

олаф шольц

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью изданию Nürnberger Nachrichten, что нынешнее развитие конфликта на Украине давало ему мало поводов для разговора с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что проведет переговоры, когда настанет нужное время. "Последний телефонный разговор был в декабре прошлого года. Нынешнее развитие войны в последнее время дает мало поводов для разговора, однако я снова это сделаю в нужное время для продвижения наших целей," - сказал Шольц. На прошлой неделе Шольц заявил, что планирует в ближайшее время поговорить с Путиным. В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что у Путина пока нет в планах телефонного разговора с немецким канцлером. Как сообщал журналистам в феврале официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, несмотря на разницу мнений по поводу конфликта на Украине, власти ФРГ считают необходимым сохранять регулярный контакт с РФ "в надежде на какие-то подвижки". Запад постоянно призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован. Ранее в Кремле заявили, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.

https://ria.ru/20230613/zapad-1877687838.html

https://ria.ru/20230608/pomosch-1876861608.html

https://ria.ru/20230519/oshibka-1873053827.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, германия, владимир путин, олаф шольц, украина, ситуация в днр и лнр