https://ria.ru/20230613/putin-1877818209.html
Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов
Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:25
2023-06-13T15:25
2023-06-13T15:31
общество
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дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в местах их традиционного проживания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон наделяет Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, относящимися к коренному малочисленному народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, например, в части даты начала учебного года. До принятия данного закона вопрос получения образования детьми коренных малочисленных народов, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни, законодательно урегулирован только на региональном уровне. Таким образом, вопрос закрепления особенностей кочевого обучения в федеральном законодательстве важен для обеспечения доступности общего образования в регионах РФ и расширит возможности получения образования в привычной среде. Необходимо учитывать особенности организации образовательной деятельности для таких обучающихся при применении лицензионных требований и условий, установленных в положении о лицензировании образовательной деятельности. Согласно закону, к образовательной деятельности для этих лиц не будут применять такие лицензионные требования, как наличие помещений, необходимых для образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к лицензированию, и наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, необходимых для образовательной деятельности. Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям предоставляются права и социальные гарантии на досрочное назначение страховой пенсии и право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правительством РФ.
https://ria.ru/20230412/internet-1864829825.html
https://ria.ru/20211129/pravitelstvo-1761213625.html
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общество, россия, дальний восток, владимир путин
Общество, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов
Путин подписал закон об особенностях образования коренных малочисленных народов
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в местах их традиционного проживания, соответствующий документ
опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон наделяет Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, относящимися к коренному малочисленному народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, например, в части даты начала учебного года.
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До принятия данного закона вопрос получения образования детьми коренных малочисленных народов, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни, законодательно урегулирован только на региональном уровне. Таким образом, вопрос закрепления особенностей кочевого обучения в федеральном законодательстве важен для обеспечения доступности общего образования в регионах РФ и расширит возможности получения образования в привычной среде. Необходимо учитывать особенности организации образовательной деятельности для таких обучающихся при применении лицензионных требований и условий, установленных в положении о лицензировании образовательной деятельности.
Согласно закону, к образовательной деятельности для этих лиц не будут применять такие лицензионные требования, как наличие помещений, необходимых для образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к лицензированию, и наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, необходимых для образовательной деятельности.
Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям предоставляются права и социальные гарантии на досрочное назначение страховой пенсии и право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правительством РФ.
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