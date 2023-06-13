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Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов - РИА Новости, 13.06.2023
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15:25 13.06.2023 (обновлено: 15:31 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/putin-1877818209.html
Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов
Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:25
2023-06-13T15:31
общество
россия
дальний восток
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в местах их традиционного проживания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон наделяет Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, относящимися к коренному малочисленному народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, например, в части даты начала учебного года. До принятия данного закона вопрос получения образования детьми коренных малочисленных народов, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни, законодательно урегулирован только на региональном уровне. Таким образом, вопрос закрепления особенностей кочевого обучения в федеральном законодательстве важен для обеспечения доступности общего образования в регионах РФ и расширит возможности получения образования в привычной среде. Необходимо учитывать особенности организации образовательной деятельности для таких обучающихся при применении лицензионных требований и условий, установленных в положении о лицензировании образовательной деятельности. Согласно закону, к образовательной деятельности для этих лиц не будут применять такие лицензионные требования, как наличие помещений, необходимых для образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к лицензированию, и наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, необходимых для образовательной деятельности. Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям предоставляются права и социальные гарантии на досрочное назначение страховой пенсии и право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правительством РФ.
https://ria.ru/20230412/internet-1864829825.html
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общество, россия, дальний восток, владимир путин
Общество, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин
Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов

Путин подписал закон об особенностях образования коренных малочисленных народов

© РИА Новости / Пресс-служба Президента России | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Президента России
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в местах их традиционного проживания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон наделяет Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, относящимися к коренному малочисленному народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, например, в части даты начала учебного года.
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До принятия данного закона вопрос получения образования детьми коренных малочисленных народов, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни, законодательно урегулирован только на региональном уровне. Таким образом, вопрос закрепления особенностей кочевого обучения в федеральном законодательстве важен для обеспечения доступности общего образования в регионах РФ и расширит возможности получения образования в привычной среде. Необходимо учитывать особенности организации образовательной деятельности для таких обучающихся при применении лицензионных требований и условий, установленных в положении о лицензировании образовательной деятельности.
Согласно закону, к образовательной деятельности для этих лиц не будут применять такие лицензионные требования, как наличие помещений, необходимых для образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к лицензированию, и наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, необходимых для образовательной деятельности.
Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям предоставляются права и социальные гарантии на досрочное назначение страховой пенсии и право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правительством РФ.
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