https://ria.ru/20230613/putin-1877818209.html

Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов

Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон об образовании для коренных малочисленных народов

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:25

2023-06-13T15:25

2023-06-13T15:31

общество

россия

дальний восток

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, которые относятся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в местах их традиционного проживания, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон наделяет Минобрнауки РФ полномочиями по установлению особенностей получения дошкольного и начального общего образования обучающимися, относящимися к коренному малочисленному народам Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, например, в части даты начала учебного года. До принятия данного закона вопрос получения образования детьми коренных малочисленных народов, ведущих с родителями кочевой или полукочевой образ жизни, законодательно урегулирован только на региональном уровне. Таким образом, вопрос закрепления особенностей кочевого обучения в федеральном законодательстве важен для обеспечения доступности общего образования в регионах РФ и расширит возможности получения образования в привычной среде. Необходимо учитывать особенности организации образовательной деятельности для таких обучающихся при применении лицензионных требований и условий, установленных в положении о лицензировании образовательной деятельности. Согласно закону, к образовательной деятельности для этих лиц не будут применять такие лицензионные требования, как наличие помещений, необходимых для образовательной деятельности по образовательным программам, указанным в лицензии или заявленным к лицензированию, и наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам зданий, необходимых для образовательной деятельности. Заместителям руководителей образовательных организаций, руководителям структурных подразделений образовательных организаций и их заместителям предоставляются права и социальные гарантии на досрочное назначение страховой пенсии и право на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого определяется правительством РФ.

https://ria.ru/20230412/internet-1864829825.html

https://ria.ru/20211129/pravitelstvo-1761213625.html

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дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, дальний восток, владимир путин