https://ria.ru/20230613/putin-1877816661.html

Путин подписал закон о дистанционном медосмотре сотрудников РЖД

Путин подписал закон о дистанционном медосмотре сотрудников РЖД - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о дистанционном медосмотре сотрудников РЖД

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного проведения медосмотров работников, которые обеспечивают движение... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:18

2023-06-13T15:18

2023-06-13T15:18

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного проведения медосмотров работников, которые обеспечивают движение поездов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон уточняет порядок проведения предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров работников железнодорожного транспорта. Дистанционный медосмотр предполагается проводить с помощью специальных устройств. Это важно для тех, кто работает на удаленных станциях и перегонах. При осуществлении дистанционного осмотра должна быть обеспечена идентификация личности работника, проходящего медосмотр. Документом предусмотрено, что в отношении работника, проходящего дистанционный медосмотр, не менее двух раз в год будут проводить в очной форме химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.

https://ria.ru/20230423/medosmotr-1867174288.html

https://ria.ru/20221229/zakon-1842343823.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин