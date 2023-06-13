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Путин подписал закон о дистанционном медосмотре сотрудников РЖД - РИА Новости, 13.06.2023
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15:18 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/putin-1877816661.html
Путин подписал закон о дистанционном медосмотре сотрудников РЖД
Путин подписал закон о дистанционном медосмотре сотрудников РЖД - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о дистанционном медосмотре сотрудников РЖД
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного проведения медосмотров работников, которые обеспечивают движение... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:18
2023-06-13T15:18
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного проведения медосмотров работников, которые обеспечивают движение поездов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон уточняет порядок проведения предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров работников железнодорожного транспорта. Дистанционный медосмотр предполагается проводить с помощью специальных устройств. Это важно для тех, кто работает на удаленных станциях и перегонах. При осуществлении дистанционного осмотра должна быть обеспечена идентификация личности работника, проходящего медосмотр. Документом предусмотрено, что в отношении работника, проходящего дистанционный медосмотр, не менее двух раз в год будут проводить в очной форме химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
https://ria.ru/20230423/medosmotr-1867174288.html
https://ria.ru/20221229/zakon-1842343823.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о дистанционном медосмотре сотрудников РЖД

Путин подписал закон о возможности дистанционного проведения медосмотров работников РЖД

© РИА Новости / Александр Демьянчук | Перейти в медиабанкЛоготип РЖД
Логотип РЖД - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Логотип РЖД. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного проведения медосмотров работников, которые обеспечивают движение поездов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон уточняет порядок проведения предрейсовых (предсменных) и послерейсовых (послесменных) медицинских осмотров работников железнодорожного транспорта. Дистанционный медосмотр предполагается проводить с помощью специальных устройств. Это важно для тех, кто работает на удаленных станциях и перегонах.
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При осуществлении дистанционного осмотра должна быть обеспечена идентификация личности работника, проходящего медосмотр.
Документом предусмотрено, что в отношении работника, проходящего дистанционный медосмотр, не менее двух раз в год будут проводить в очной форме химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов.
Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года.
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