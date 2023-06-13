https://ria.ru/20230613/putin-1877809280.html
Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ
Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об изменениях, по которым флаг России на военных кораблях будет подниматься в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:46
2023-06-13T14:46
2023-06-13T14:46
безопасность
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об изменениях, по которым флаг России на военных кораблях будет подниматься в соответствии с Корабельным уставом Военно-Морского Флота. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с документом, государственный гимн в военных частях и на кораблях будет исполняться по уставу не только Вооруженных сил, но и ВМФ. Закон был подготовлен в целях уточнения наименования Корабельного устава Военно-Морского Флота и упорядочения общественных отношений, связанных с организацией и прохождением военной службы на кораблях ВМФ, кораблях других федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
https://ria.ru/20230613/putin-1877805138.html
https://ria.ru/20230613/zakon-1877806975.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ
Путин подписал закон о соблюдении Корабельного устава при поднятии флага на кораблях ВМФ
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон
об изменениях, по которым флаг России на военных кораблях будет подниматься в соответствии с Корабельным уставом Военно-Морского Флота.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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В соответствии с документом, государственный гимн в военных частях и на кораблях будет исполняться по уставу не только Вооруженных сил, но и ВМФ.
Закон был подготовлен в целях уточнения наименования Корабельного устава Военно-Морского Флота и упорядочения общественных отношений, связанных с организацией и прохождением военной службы на кораблях ВМФ, кораблях других федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
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