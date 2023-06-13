Рейтинг@Mail.ru
Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ - РИА Новости, 13.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/putin-1877809280.html
Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ
Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ
Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об изменениях, по которым флаг России на военных кораблях будет подниматься в... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:46
2023-06-13T14:46
безопасность
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:319:2682:1828_1920x0_80_0_0_8a56446cb7cffca5b385e4cc60bc7eeb.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об изменениях, по которым флаг России на военных кораблях будет подниматься в соответствии с Корабельным уставом Военно-Морского Флота. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с документом, государственный гимн в военных частях и на кораблях будет исполняться по уставу не только Вооруженных сил, но и ВМФ. Закон был подготовлен в целях уточнения наименования Корабельного устава Военно-Морского Флота и упорядочения общественных отношений, связанных с организацией и прохождением военной службы на кораблях ВМФ, кораблях других федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
https://ria.ru/20230613/putin-1877805138.html
https://ria.ru/20230613/zakon-1877806975.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:48:2602:1999_1920x0_80_0_0_81851c2d27666f29b087d45190cae18a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ

Путин подписал закон о соблюдении Корабельного устава при поднятии флага на кораблях ВМФ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об изменениях, по которым флаг России на военных кораблях будет подниматься в соответствии с Корабельным уставом Военно-Морского Флота.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары
Вчера, 14:32
В соответствии с документом, государственный гимн в военных частях и на кораблях будет исполняться по уставу не только Вооруженных сил, но и ВМФ.
Закон был подготовлен в целях уточнения наименования Корабельного устава Военно-Морского Флота и упорядочения общественных отношений, связанных с организацией и прохождением военной службы на кораблях ВМФ, кораблях других федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин подписал закон об обороте оружия в новых регионах
Вчера, 14:37
 
БезопасностьРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала