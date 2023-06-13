https://ria.ru/20230613/putin-1877809280.html

Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ

Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о порядке поднятия флага на кораблях ВМФ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об изменениях, по которым флаг России на военных кораблях будет подниматься в... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:46

2023-06-13T14:46

2023-06-13T14:46

безопасность

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240611_0:319:2682:1828_1920x0_80_0_0_8a56446cb7cffca5b385e4cc60bc7eeb.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный конституционный закон об изменениях, по которым флаг России на военных кораблях будет подниматься в соответствии с Корабельным уставом Военно-Морского Флота. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с документом, государственный гимн в военных частях и на кораблях будет исполняться по уставу не только Вооруженных сил, но и ВМФ. Закон был подготовлен в целях уточнения наименования Корабельного устава Военно-Морского Флота и упорядочения общественных отношений, связанных с организацией и прохождением военной службы на кораблях ВМФ, кораблях других федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

https://ria.ru/20230613/putin-1877805138.html

https://ria.ru/20230613/zakon-1877806975.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, владимир путин