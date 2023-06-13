https://ria.ru/20230613/putin-1877806678.html

Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей

Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей - РИА Новости, 13.06.2023

Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:37

2023-06-13T14:37

2023-06-13T14:37

общество

россия

василий пискарев

владимир путин

госдума рф

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Главная цель - гуманизация условий содержания тех, кто находится в следственных изоляторах и иных учреждениях пенитенциарной системы, что будет способствовать выполнению задач по исправлению осужденных", - ранее сообщал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В частности, закон увеличивает с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося совместно с матерью в следственном изоляторе УИС либо в доме ребенка исправительного учреждения. Кроме того, законом изменяется порядок снятия взысканий с осужденного: он перестает признаваться злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания он не подвергнут новому, что будет учитываться при смягчении неотбытой части наказания. При этом Пискарев отмечал, что для стимулирования "социально полезного" поведения подозреваемых и обвиняемых необходимо ввести меру поощрения в виде благодарности. Так, закон предполагает увеличение размера денежных средств, которые осужденные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости, и повышение роли коллегиальных органов и институтов гражданского общества, путем привлечения к решению вопросов о взысканиях дисциплинарные комиссии.

https://ria.ru/20230113/putin-1844637540.html

https://ria.ru/20230214/arest-1851978310.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, василий пискарев, владимир путин, госдума рф