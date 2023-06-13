https://ria.ru/20230613/putin-1877806678.html
Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей
Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей - РИА Новости, 13.06.2023
Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:37
2023-06-13T14:37
2023-06-13T14:37
общество
россия
василий пискарев
владимир путин
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. "Главная цель - гуманизация условий содержания тех, кто находится в следственных изоляторах и иных учреждениях пенитенциарной системы, что будет способствовать выполнению задач по исправлению осужденных", - ранее сообщал председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. В частности, закон увеличивает с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося совместно с матерью в следственном изоляторе УИС либо в доме ребенка исправительного учреждения. Кроме того, законом изменяется порядок снятия взысканий с осужденного: он перестает признаваться злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания он не подвергнут новому, что будет учитываться при смягчении неотбытой части наказания. При этом Пискарев отмечал, что для стимулирования "социально полезного" поведения подозреваемых и обвиняемых необходимо ввести меру поощрения в виде благодарности. Так, закон предполагает увеличение размера денежных средств, которые осужденные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости, и повышение роли коллегиальных органов и институтов гражданского общества, путем привлечения к решению вопросов о взысканиях дисциплинарные комиссии.
https://ria.ru/20230113/putin-1844637540.html
https://ria.ru/20230214/arest-1851978310.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, василий пискарев, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Василий Пискарев, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин подписал закон о гуманизации условий содержания под стражей
Путин подписал закон о гуманизации условий содержания подозреваемых и обвиняемых
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на гуманизацию условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах и отбывания наказания осужденными в местах лишения свободы, соответствующий документ опубликован на официальном портале
правовой информации.
"Главная цель - гуманизация условий содержания тех, кто находится в следственных изоляторах и иных учреждениях пенитенциарной системы, что будет способствовать выполнению задач по исправлению осужденных", - ранее сообщал председатель комитета Госдумы
по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
.
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В частности, закон увеличивает с трех до четырех лет возраст ребенка, находящегося совместно с матерью в следственном изоляторе УИС либо в доме ребенка исправительного учреждения.
Кроме того, законом изменяется порядок снятия взысканий с осужденного: он перестает признаваться злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания он не подвергнут новому, что будет учитываться при смягчении неотбытой части наказания.
При этом Пискарев отмечал, что для стимулирования "социально полезного" поведения подозреваемых и обвиняемых необходимо ввести меру поощрения в виде благодарности. Так, закон предполагает увеличение размера денежных средств, которые осужденные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости, и повышение роли коллегиальных органов и институтов гражданского общества, путем привлечения к решению вопросов о взысканиях дисциплинарные комиссии.
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