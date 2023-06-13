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Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары - РИА Новости, 13.06.2023
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14:32 13.06.2023
https://ria.ru/20230613/putin-1877805138.html
Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары
Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары - РИА Новости, 13.06.2023
Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары
Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий передачу конфискованных товаров легкой промышленности на гуманитарную помощь и нужды обороны,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:32
2023-06-13T14:32
россия
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий передачу конфискованных товаров легкой промышленности на гуманитарную помощь и нужды обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон позволяет с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечь в хозяйственный оборот конфискат, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи. Ранее часть конфискованных товаров легкой промышленности подлежала уничтожению, а часть могла передаваться социальным организациям. Новый закон позволяет Росимуществу и ФТС не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а передавать их МЧС "для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию", а также на нужды Минобороны России, в случаях и порядке, установленных правительством РФ. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
https://realty.ria.ru/20230426/turkompleks-1867814155.html
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россия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), федеральная таможенная служба (фтс россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Федеральная таможенная служба (ФТС России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Политика
Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары

Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары легкой промышленности

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий передачу конфискованных товаров легкой промышленности на гуманитарную помощь и нужды обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон позволяет с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечь в хозяйственный оборот конфискат, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи.
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Ранее часть конфискованных товаров легкой промышленности подлежала уничтожению, а часть могла передаваться социальным организациям.
Новый закон позволяет Росимуществу и ФТС не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а передавать их МЧС "для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию", а также на нужды Минобороны России, в случаях и порядке, установленных правительством РФ. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
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РоссияВладимир ПутинФедеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)Федеральная таможенная служба (ФТС России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Политика
 
 
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