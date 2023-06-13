https://ria.ru/20230613/putin-1877805138.html

Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары

Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары - РИА Новости, 13.06.2023

Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары

Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий передачу конфискованных товаров легкой промышленности на гуманитарную помощь и нужды обороны,... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T14:32

2023-06-13T14:32

2023-06-13T14:32

россия

владимир путин

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

федеральная таможенная служба (фтс россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий передачу конфискованных товаров легкой промышленности на гуманитарную помощь и нужды обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон позволяет с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечь в хозяйственный оборот конфискат, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи. Ранее часть конфискованных товаров легкой промышленности подлежала уничтожению, а часть могла передаваться социальным организациям. Новый закон позволяет Росимуществу и ФТС не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а передавать их МЧС "для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию", а также на нужды Минобороны России, в случаях и порядке, установленных правительством РФ. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

https://realty.ria.ru/20230426/turkompleks-1867814155.html

https://ria.ru/20200728/1575068686.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), федеральная таможенная служба (фтс россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика