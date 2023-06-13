https://ria.ru/20230613/putin-1877805138.html
Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары
Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары - РИА Новости, 13.06.2023
Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары
Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий передачу конфискованных товаров легкой промышленности на гуманитарную помощь и нужды обороны,... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T14:32
2023-06-13T14:32
2023-06-13T14:32
россия
владимир путин
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
федеральная таможенная служба (фтс россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, допускающий передачу конфискованных товаров легкой промышленности на гуманитарную помощь и нужды обороны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон позволяет с учетом сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации вовлечь в хозяйственный оборот конфискат, который может быть использован по прямому назначению, путем его безвозмездной передачи или в качестве гуманитарной помощи. Ранее часть конфискованных товаров легкой промышленности подлежала уничтожению, а часть могла передаваться социальным организациям. Новый закон позволяет Росимуществу и ФТС не уничтожать конфискованные товары легкой промышленности, а передавать их МЧС "для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию", а также на нужды Минобороны России, в случаях и порядке, установленных правительством РФ. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
https://realty.ria.ru/20230426/turkompleks-1867814155.html
https://ria.ru/20200728/1575068686.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_2517b1f82ba531ae2a5e63a7ca616109.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), федеральная таможенная служба (фтс россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика
Россия, Владимир Путин, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Федеральная таможенная служба (ФТС России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Политика
Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары
Путин разрешил передавать МЧС и Минобороны конфискованные товары легкой промышленности