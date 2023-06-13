https://ria.ru/20230613/proverka-1877711446.html

Прокуратура начала проверку после попадания топлива в реку Лена

Прокуратура начала проверку после попадания топлива в реку Лена - РИА Новости, 13.06.2023

Прокуратура начала проверку после попадания топлива в реку Лена

Организована проверка исполнения природоохранного и иного законодательства в связи с инцидентом в Киренском районе Иркутской области, где столкнулись два... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T06:40

2023-06-13T06:40

2023-06-13T06:40

киренский район

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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ИРКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Организована проверка исполнения природоохранного и иного законодательства в связи с инцидентом в Киренском районе Иркутской области, где столкнулись два танкера и топливо попало в воду, сообщает региональная прокуратура. Два танкера столкнулись 12 июня на реке Лене в районе поселка Алексеевск. Одно судно в этот момент находилось на ремонте в порту, второе - "Ерофей Хабаров" - перевозило бензин. При столкновении была повреждена одна из цистерн, в которой находилось более 100 тонн топлива. Часть горючего попала в реку. Никто не пострадал. Экипаж оперативно начал перекачку топлива в другую емкость, установил боновое ограждение и использовал для сбора нефтепродуктов сорбент. СК начал доследственную проверку. "Прокуратура Киренского района организовала проверку в связи с поступившим сообщением о попадании топлива в реку Лена. В ходе проверки прокуратурой с привлечением специалистов и отбором проб воды будет дана оценка исполнению природоохранного и иного законодательства", - говорится в сообщении. В районе введён режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20230518/ryba-1872592642.html

киренский район

иркутская область

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киренский район, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), происшествия