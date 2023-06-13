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Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича - РИА Новости, 13.06.2023
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11:41 13.06.2023 (обновлено: 16:04 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/protasevich-1877754863.html
Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича
Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича - РИА Новости, 13.06.2023
Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что помиловал Романа Протасевича за его искреннее раскаяние, слова главы государства приводит агентство... РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T11:41
2023-06-13T16:04
в мире
белоруссия
александр лукашенко
роман протасевич
задержание основателя telegram-канала nexta
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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что помиловал Романа Протасевича за его искреннее раскаяние, слова главы государства приводит агентство Sputnik. "Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", — сказал Лукашенко.Протасевича задержали в мае 2021 года после приземления в Минске летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. В Генпрокуратуре отмечали, что он выполнил условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций в стране после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta, главным редактором которого был Протасевич.Третьего мая Минский областной суд приговорил Протасевича к лишению свободы на восемь лет. Шестнадцатого мая его помиловали указом президента Белоруссии.
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Роман Протасевич, Задержание основателя Telegram-канала Nexta
Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича

Лукашенко объяснил помилование Протасевича тем, что тот выполнил все обещания

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкРоман Протасевич
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
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Роман Протасевич. Архивное фото
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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что помиловал Романа Протасевича за его искреннее раскаяние, слова главы государства приводит агентство Sputnik.
«
"Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", — сказал Лукашенко.
Протасевича задержали в мае 2021 года после приземления в Минске летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. В Генпрокуратуре отмечали, что он выполнил условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.
Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций в стране после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta, главным редактором которого был Протасевич.
Третьего мая Минский областной суд приговорил Протасевича к лишению свободы на восемь лет. Шестнадцатого мая его помиловали указом президента Белоруссии.
Софья Сапега - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
Сапега поблагодарила Лукашенко за помилование
7 июня, 18:17
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоман ПротасевичЗадержание основателя Telegram-канала Nexta
 
 
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