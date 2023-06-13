https://ria.ru/20230613/protasevich-1877754863.html

Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича

Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича - РИА Новости, 13.06.2023

Лукашенко рассказал, за что помиловал Протасевича

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что помиловал Романа Протасевича за его искреннее раскаяние, слова главы государства приводит агентство... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T11:41

2023-06-13T11:41

2023-06-13T16:04

в мире

белоруссия

александр лукашенко

роман протасевич

задержание основателя telegram-канала nexta

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МИНСК, 13 июн — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что помиловал Романа Протасевича за его искреннее раскаяние, слова главы государства приводит агентство Sputnik. "Этот парень сделал все, что обещал. Это не потому, чтобы не попасть в тюрьму. Он признался, что неправильно поступил. На фронте он не был, никого не убивал", — сказал Лукашенко.Протасевича задержали в мае 2021 года после приземления в Минске летевшего в Вильнюс самолета компании Ryanair, на борту которого он находился. В Генпрокуратуре отмечали, что он выполнил условия заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объеме.Сторонники белорусской оппозиции в период массовых протестных акций в стране после президентских выборов 2020 года координировали свои действия через телеграм-каналы, одним из наиболее популярных стал канал Nexta, главным редактором которого был Протасевич.Третьего мая Минский областной суд приговорил Протасевича к лишению свободы на восемь лет. Шестнадцатого мая его помиловали указом президента Белоруссии.

https://ria.ru/20230607/sapega-1876789066.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко, роман протасевич, задержание основателя telegram-канала nexta