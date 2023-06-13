https://ria.ru/20230613/prospekt-1877726012.html

На юго-западе Москвы началось благоустройство участка Ленинского проспекта

На юго-западе Москвы началось благоустройство участка Ленинского проспекта - РИА Новости, 13.06.2023

На юго-западе Москвы началось благоустройство участка Ленинского проспекта

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T09:38

2023-06-13T09:38

2023-06-13T09:38

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства участка Ленинского проспекта на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В период с 2020 по 2022 год выполнили благоустройство двух участков ключевой магистрали столицы - Ленинского проспекта. Привели в порядок территории от улицы Кравченко до МКАД и от проезда Апакова до Университетского проспекта. В этом году обновим участок от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта, основная задача - сохранить транзитную функцию и сделать пространство более комфортным для местных жителей", - отметил Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы. В настоящее время ведется прокладка кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. "В ходе работ расширим тротуары и заменим их покрытие, общая площадь пешеходной зоны составит более 42 тысяч квадратных метров, уложим новый асфальт на проезжей части, оборудуем парковочные карманы. Для пассажиров общественного транспорта установим шесть остановочных павильонов с зарядными слотами. Наземные пешеходные переходы оборудуем опорами контрастного освещения, поставим почти 170 опор освещения и около 250 уличных торшеров со светодиодными светильниками, удобные скамейки и навигационные стелы", - рассказал Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках проекта планируется привести в порядок две детские и одну спортивную площадки, там установят современное оборудование. На финальном этапе благоустройства участка Ленинского проспекта будет проведено озеленение.

https://ria.ru/20230611/asfalt-1877542121.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков