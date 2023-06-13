https://ria.ru/20230613/proekty-1877891354.html

Эксперты представили проекты в поддержку донорства в России

Эксперты представили проекты в поддержку донорства в России - РИА Новости, 13.06.2023

Эксперты представили проекты в поддержку донорства в России

На площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" 13 июня состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня по... РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T19:11

2023-06-13T19:11

2023-06-13T19:11

пресс-релизы

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МОСКВА, 13 июн - Национальный фонд развития здравоохранения. На площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" 13 июня состоялась пресс-конференция, посвященная Всемирному дню донора крови, который отмечается 14 июня по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Всемирной ассамблеи здравоохранения с 2005 года Каждый год имеет свою тематику.Девиз информационной кампании 2023 года – "Сдавайте кровь, сдавайте плазму, делитесь жизнью, делитесь часто". Всемирный день донора крови посвящен той важной роли, которую может сыграть каждый человек, сделав ценный подарок в виде крови или плазмы. Донорство особенно важно для пациентов, которые нуждаются в пожизненных переливаниях крови и ее компонентов. Также кампания подчеркивает важность регулярной сдачи крови или плазмы для создания безопасных и устойчивых запасов крови и ее компонентов, которые всегда будут доступны во всем мире, чтобы все нуждающиеся пациенты могли получать своевременное лечение.Для эффективной работы системы донорства крови необходима основа, нормативно–правовое регулирование. В 2022 году Государственной Думой был принят ряд ключевых законодательных решений, направленных на развитие отечественного здравоохранения, включая службу крови. Как напомнил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль, в 2022 году вступил в силу федеральный закон, направленный на создание Федерального регистра доноров костного мозга. Сейчас количество потенциальных доноров в Федеральном регистре составляет порядка 200 тысяч человек. Важное законодательное решение было принято в части государственного регулирования заготовки плазмы крови для производства лекарственных средств, направленное на развитие отечественного производства препаратов из плазмы крови, что позволит обеспечить все внутренние потребности российского здравоохранения в дорогостоящих лекарствах для пожизненного применения.Как сообщила начальник Управления медицинского обеспечения экстремальных работ и службы крови Федерального медико-биологического агентства Ольга Эйхлер, сейчас в России работают более 300 учреждений, осуществляющих заготовку, переработку и хранение компонентов крови. Такие учреждения подключены к единой информационной системе, что позволяет отслеживать их работу в режиме реального времени.В 2022 году общее количество доноров составило порядка 1,4 миллиона человек, что на 6,8% больше, чем в 2021 году. Также на 6,7% возросло и количество совершенных донаций – сдач крови и ее компонентов. Объем заготовленной цельной крови в стране увеличился на 180 тысяч литров, что на 8,8% выше уровня 2021 года, и составил более 1,5 миллиона литров. Заявки лечебных учреждений удовлетворяются полностью по всем группам крови, все пациенты получают необходимые им переливания компонентов крови. При этом ведется постоянная пропагандистская работа по привлечению доноров, ведь именно в притоке новых доноров и системных донациях регулярных доноров состоит залог стабильного пополнения банка крови государства и его неснижаемого запаса.Председатель Координационного совета по донорству крови при ОП РФ, первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по охране здоровья граждан Николай Дайхес рассказал о взаимодействии Службы крови и гражданского сектора в России, региональных социальных проектах по развитию донорства крови и ее компонентов и донорства костного мозга."Сейчас, в июне 2023 года по инициативе Координационного совета по донорству крови при ОП РФ стартовали Дни единых действий в региональных общественных палатах, приуроченные к Всемирному дню донора крови. Такая межрегиональная акция главных площадок гражданского сектора для развития донорства проводится впервые. 14 июня в ОП РФ пройдет открытый день донора.Об уникальном социальном проекте "#ДОНОРСТВОКРОВИРОССИИ: культурный код. Расширяя границы донорства" рассказала директор Национального фонда развития здравоохранения, заместитель председателя Координационного совета по донорству крови при ОП РФ Елена Стефанюк. Проект объединил две, на первый взгляд непохожие сферы: донорство крови и культура. Проведена большая работа, направленная на пополнение запасов крови, изменение отношения к донорству крови как норме. Центральным мероприятием стала Всероссийская акция "Культурный код донора", участие в которой приняли более 200 тысяч человек, в том числе работники учреждений культуры."Значительную помощь социальным проектам в сфере донорства оказывает Фонд президентских грантов, не только выделив отдельное конкурсное направление "Охрана здоровья граждан, пропаганда ЗОЖ", но и проводя постоянную образовательную работу по повышению качества социального проектирования. Во многом именно системное кураторство проектов – победителей конкурса Фонда президентских грантов, в том числе и нашего проекта, итоги которого мы подводим сегодня, помогает реализовать социальные проекты успешно и качественно", - отметила Елена Стефанюк.Реализации социальных инициатив помогают и учреждения культуры. Завершающее мероприятие акции "Культурный код донора" прошло в Государственном академическом Малом театре."Когда к нам поступило обращение о поддержке донорского движения и помощи в организации финального мероприятия, мы поняли, что это очень символично, потому что Малый театр - это театр добра. Такие инициативы для нас очень важны. В театре много социальных благотворительных мероприятий, которые регулярно проводятся. Поэтому мы с радостью присоединились к коллегам в оказании помощи в пропаганде донорства", - сообщила заместитель художественного руководителя Государственного академического Малого театра по специальным и детским театральным проектам Александра Соломина.На пресс-конференции также был представлен новый социальный проект – Всероссийская акция "Код донора. Наставничество", который в Год педагога и наставника будет реализован Национальным фондом развития здравоохранения совместно с Координационным советом по донорству крови при ОП РФ, ФМБА России и Службой крови. В ходе проекта объединяются темы донорства и наставничества, донорства и образования. В рамках акции пройдут просветительские мероприятия, будет разработана система наставничества в донорском движении. Особое внимание будет уделено пропаганде и практике донорства среди педагогов различных специальностей и учреждений образования всех уровней.В завершение пресс-конференции состоялась премьера совместного видеоролика с поздравлением с Всемирным днем донора крови, подготовленным НФРЗ и Государственным академическим Малым театром. Этот видеоролик – часть спецпроекта НФРЗ "Донорпочта", в котором медийные лица записывают видеопоздравления, слова благодарности донорам, волонтерам, медикам Службы крови.Запись трансляции по ссылке.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы